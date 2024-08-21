Суд признал законным арест генерала армии Булгакова

Мосгорсуд подтвердил законность ареста бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала судья. Ее слова передает корреспондент РИА Новости. Теперь Булгаков будет в СИЗО минимум до 25 сентября.
На заседании стало известно, что генералу инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, однако он отрицает свою вину. Сумма ущерба по делу экс-замглавы Минобороны составляет 49 миллионов рублей, рассказал адвокат Булгакова. Кроме того, по делу обвиняемыми проходят еще два человека, они арестованы.
Сам Булгаков просил смягчить меру пресечения, ссылаясь на возраст и проблемы со здоровьем: «Врачи СИЗО мне стремятся как могут помочь, но болезней так много, и они в такой стадии, что в этих условиях невозможно что-то сделать», — говорил Булгаков.
Адвокат обвиняемого подчеркнул необходимость операции на позвоночнике и указал на большое количество принимаемых Булгаковым лекарств. Следствие настаивало на сохранении ареста, мотивируя это возможностью препятствия расследованию со стороны Булгакова.
Ранее свидетели подтвердили причастность трех совладельцев «Грязинского пищевого комбината» к делу о растрате, в рамках которого проходит бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Улики показали возможное участие в преступлении Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой. Обвиняемые вину не признают.
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