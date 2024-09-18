Песков ответил Пашиняну на обвинение ОДКБ в угрозе Армении

Россия не согласна с обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который говорил, что организация угрожает безопасности РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечает, что напротив — ОДКБ стоит на страже интересов российских членов.
«Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать. Это наш близкий партнер. Вместе с тем мы не должны согласиться с Пашиняном. От ОДКБ не исходит угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, она (организация) стоит страже безопасности членов. Будем эту позицию терпеливо доводить до Армении», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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