Общество Песков ответил Пашиняну на обвинение ОДКБ в угрозе Армении Песков: Россия не согласна с заявлением Пашиняна по поводу ОДКБ 18 сентября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 + Песков убежден, что России незачем боятся ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не согласна с обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который говорил, что организация угрожает безопасности РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечает, что напротив — ОДКБ стоит на страже интересов российских членов. «Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать. Это наш близкий партнер. Вместе с тем мы не должны согласиться с Пашиняном. От ОДКБ не исходит угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, она (организация) стоит страже безопасности членов. Будем эту позицию терпеливо доводить до Армении», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия не согласна с обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который говорил, что организация угрожает безопасности РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечает, что напротив — ОДКБ стоит на страже интересов российских членов. «Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать. Это наш близкий партнер. Вместе с тем мы не должны согласиться с Пашиняном. От ОДКБ не исходит угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, она (организация) стоит страже безопасности членов. Будем эту позицию терпеливо доводить до Армении», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям