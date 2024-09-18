Песков ответил Пашиняну на обвинение ОДКБ в угрозе Армении

Песков: Россия не согласна с заявлением Пашиняна по поводу ОДКБ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, песков дмитрий
Песков убежден, что России незачем боятся ОДКБ Фото:

Россия не согласна с обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который говорил, что организация угрожает безопасности РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечает, что напротив — ОДКБ стоит на страже интересов российских членов.

«Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать. Это наш близкий партнер. Вместе с тем мы не должны согласиться с Пашиняном. От ОДКБ не исходит угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, она (организация) стоит страже безопасности членов. Будем эту позицию терпеливо доводить до Армении», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Россия не согласна с обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который говорил, что организация угрожает безопасности РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечает, что напротив — ОДКБ стоит на страже интересов российских членов. «Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать. Это наш близкий партнер. Вместе с тем мы не должны согласиться с Пашиняном. От ОДКБ не исходит угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, она (организация) стоит страже безопасности членов. Будем эту позицию терпеливо доводить до Армении», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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