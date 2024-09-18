Пескову задали вопрос о службе его сына в ЧВК «Вагнер»

Песков: инициатива ВС об участии осужденных в СВО нуждается в обсуждении
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков одобрил законодательные инициативы, которые проводит ВС в отношении подсудимых, заключивших контракт с Минобороны РФ Фото:

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о ЧВК «Вагнер», где служил сын официального представителя Кремля — Николай. Вопрос был связан с инициативой Верховного суда о том, чтобы законодательно избавить подсудимых от уголовного преследования, если те заключили контракт с Минобороны РФ. Песков одобрил соответствующие законопроекты.

«Смотрите, действительно целый ряд подсудимых и осужденных проходят службу по контракту на СВО. Достаточно давно уже начала практиковаться такая система службы. Конечно, очень многие нюансы нуждаются в правовом оформлении. Производятся шаги в этой области, но инициатива сейчас пошла от наших народных избранников. Давайте уже дождемся конкретного оформления», — прокомментировал Дмитрий Песков вопрос журналиста, который напомнил, что сын Пескова — Николай служил в подразделении, где воевали бывшие заключенные. Слова Пескова привел корреспондент URA.RU.

До этого Николай Песков в интервью журналистам официально признавался, что вступил в ЧВК «Вагнер» и проходил службу в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщалось еще в апреле прошлого года.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о ЧВК «Вагнер», где служил сын официального представителя Кремля — Николай. Вопрос был связан с инициативой Верховного суда о том, чтобы законодательно избавить подсудимых от уголовного преследования, если те заключили контракт с Минобороны РФ. Песков одобрил соответствующие законопроекты. «Смотрите, действительно целый ряд подсудимых и осужденных проходят службу по контракту на СВО. Достаточно давно уже начала практиковаться такая система службы. Конечно, очень многие нюансы нуждаются в правовом оформлении. Производятся шаги в этой области, но инициатива сейчас пошла от наших народных избранников. Давайте уже дождемся конкретного оформления», — прокомментировал Дмитрий Песков вопрос журналиста, который напомнил, что сын Пескова — Николай служил в подразделении, где воевали бывшие заключенные. Слова Пескова привел корреспондент URA.RU. До этого Николай Песков в интервью журналистам официально признавался, что вступил в ЧВК «Вагнер» и проходил службу в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщалось еще в апреле прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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