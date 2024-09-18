Пескову задали вопрос о службе его сына в ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о ЧВК «Вагнер», где служил сын официального представителя Кремля — Николай. Вопрос был связан с инициативой Верховного суда о том, чтобы законодательно избавить подсудимых от уголовного преследования, если те заключили контракт с Минобороны РФ. Песков одобрил соответствующие законопроекты.
«Смотрите, действительно целый ряд подсудимых и осужденных проходят службу по контракту на СВО. Достаточно давно уже начала практиковаться такая система службы. Конечно, очень многие нюансы нуждаются в правовом оформлении. Производятся шаги в этой области, но инициатива сейчас пошла от наших народных избранников. Давайте уже дождемся конкретного оформления», — прокомментировал Дмитрий Песков вопрос журналиста, который напомнил, что сын Пескова — Николай служил в подразделении, где воевали бывшие заключенные. Слова Пескова привел корреспондент URA.RU.
До этого Николай Песков в интервью журналистам официально признавался, что вступил в ЧВК «Вагнер» и проходил службу в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщалось еще в апреле прошлого года.
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