В Кремле ответили, будут ли защищать телефоны чиновников от взрывов

Песков: нужно детально разобраться в причинах подрыва пейджеров в Ливане

18 сентября 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Инцидент в Ливане нуждается в тщательном расследовании, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле прокомментировали защиту телефонов чиновников от взрывов, связанных с массовым подрывом пейджеров в Ливане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла рассказал о дальнейших действиях в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. «Инцидент в Ливане должен стать предметом для изучения, чтобы исключить эти риски как у нас, так и в других странах», — заявил Песков в разговоре с журналистом URA.RU. Он добавил, что для конкретных выводов нужно разобраться в ситуации. Необходимо провести расследование, установить причины и выяснить детали, заключил Песков. В Ливане 17 сентября произошел массовый взрыв пейджеров, в результате которого пострадали несколько тысяч человек. Подрыв был направлен против представителей группировки «Хезболлах». В США и Ливане высказали подозрения о причастности Израиля и его спецслужбы «Моссад». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле прокомментировали защиту телефонов чиновников от взрывов, связанных с массовым подрывом пейджеров в Ливане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла рассказал о дальнейших действиях в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. «Инцидент в Ливане должен стать предметом для изучения, чтобы исключить эти риски как у нас, так и в других странах», — заявил Песков в разговоре с журналистом URA.RU. Он добавил, что для конкретных выводов нужно разобраться в ситуации. Необходимо провести расследование, установить причины и выяснить детали, заключил Песков. В Ливане 17 сентября произошел массовый взрыв пейджеров, в результате которого пострадали несколько тысяч человек. Подрыв был направлен против представителей группировки «Хезболлах». В США и Ливане высказали подозрения о причастности Израиля и его спецслужбы «Моссад».