В Кремле ответили, будут ли защищать телефоны чиновников от взрывов

Песков: нужно детально разобраться в причинах подрыва пейджеров в Ливане
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Инцидент в Ливане нуждается в тщательном расследовании, заявил Песков Фото:

В Кремле прокомментировали защиту телефонов чиновников от взрывов, связанных с массовым подрывом пейджеров в Ливане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла рассказал о дальнейших действиях в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

«Инцидент в Ливане должен стать предметом для изучения, чтобы исключить эти риски как у нас, так и в других странах», — заявил Песков в разговоре с журналистом URA.RU. Он добавил, что для конкретных выводов нужно разобраться в ситуации. Необходимо провести расследование, установить причины и выяснить детали, заключил Песков.

В Ливане 17 сентября произошел массовый взрыв пейджеров, в результате которого пострадали несколько тысяч человек. Подрыв был направлен против представителей группировки «Хезболлах». В США и Ливане высказали подозрения о причастности Израиля и его спецслужбы «Моссад».

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В Кремле прокомментировали защиту телефонов чиновников от взрывов, связанных с массовым подрывом пейджеров в Ливане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла рассказал о дальнейших действиях в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. «Инцидент в Ливане должен стать предметом для изучения, чтобы исключить эти риски как у нас, так и в других странах», — заявил Песков в разговоре с журналистом URA.RU. Он добавил, что для конкретных выводов нужно разобраться в ситуации. Необходимо провести расследование, установить причины и выяснить детали, заключил Песков. В Ливане 17 сентября произошел массовый взрыв пейджеров, в результате которого пострадали несколько тысяч человек. Подрыв был направлен против представителей группировки «Хезболлах». В США и Ливане высказали подозрения о причастности Израиля и его спецслужбы «Моссад».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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