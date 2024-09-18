Что такое пейджер: история гаджета, принцип работы и инцидент в Ливане

В Ливане 17 сентября произошел массовый взрыв пейджеров, в результате которого погибли 11 человек. В США высказывают подозрения относительно возможной причастности Израиля к этому инциденту. Пейджер — это устройство, позволяющее получать текстовые сообщения через пейджинговую сеть. Хотя этот гаджет, ставший культовым в 1990-х годах, сегодня кажется устаревшим, его история, технические характеристики и уникальные функции все еще вызывают интерес в современном мире. URA.RU подробнее рассказывает об этом устройстве.
История пейджера
Пейджеры — устройства для передачи коротких текстовых сообщений. Возникли в 1920-х годах и стали популярными в 1980-1990-х.
Раннее развитие
- 1921 год. Пейджеры создавались для экстренной помощи на основе аналоговых сигналов. Первые модели были громоздкими.
- 1950-е. Были разработаны более компактные устройства.
Популяризация
- 1980-е. Пейджеры начали широко применяться среди медиков и спасателей для быстрой передачи сообщений.
Технологические усовершенствования
- Конец 1980-х. Появились алфавитно-цифровые пейджеры, позволяющие отправлять текстовые сообщения.
- 1990-е. Расширились функции с автоматической передачей сообщений и отправкой с мобильных устройств.
Золотая Эрa
- 1990-е. Пейджеры оказались на пике популярности. Их использовали врачи для экстренных уведомлений.
Упадок
- 2000-е. С распространением мобильных телефонов популярность пейджеров упала. На их место пришли смартфоны.
Характеристики пейджера
Пейджеры — устройства для передачи коротких сообщений, которые, несмотря на снижение популярности с появлением мобильных телефонов, в настоящее время применяются в специализированных сферах. Основные характеристики:
- тип соединения: аналоговые и цифровые;
- частотный диапазон влияет на дальность и качество связи;
- формат сообщений: текстовые, голосовые, графические;
- кодирование необходимо для безопасности и помехозащищенности;
- размер и дизайн: от компактных до стационарных моделей;
- время работы от аккумулятора: азные емкости и время автономной работы;
- дополнительные функции: настройки сигналов, вибрации, ответ на сообщения;
- устойчивость к внешним воздействия: защита от влаги и ударов;
- совместимость с сетями;
- память.
Первоначально пейджеры использовались медиками и менеджерами, но вскоре их популярность распространилась на более широкий круг пользователей, достигнув 3,2 миллиона по всему миру в начале 1980-х годов.
Пейджер в 2024
Сегодня в мире пейджеры встречаются реже, но они все еще пользуются популярностью в некоторых областях. В 2024 году их применение ограничивается, однако ресурсы, в которых они используются, по-прежнему включают:
- медицинские учреждения: больницах и клиниках, где необходимо быстро оповестить медицинский персонал о вызовах;
- аварийные службы: пейджеры по-прежнему используются для вызова аварийных бригад в местах, где мобильная связь может быть недоступна;
- организация мероприятий: в некоторых крупных мероприятиях пейджеры используются для связи с персоналом, особенно где важна быстрая связь.
В большинстве развитых стран пейджеры перестали быть массовым продуктом. Однако в некоторых сферах они остаются актуальными благодаря своей надежности и простоте.
Как работает пейджер
Принцип работы пейджера основан на односторонней передаче сигналов через пейджинговую сеть. Чтобы отправить сообщение:
- отправитель звонит оператору пейджинговой службы;
- сообщает номер абонента и передает текст сообщения;
- затем сообщение кодируется и передается на базовый радиопередатчик;
- пейджер, находясь в режиме ожидания, принимает сообщение, активируется и отображает его на экране.
Передача сообщений занимает от 15 секунд до пяти минут в зависимости от загруженности сети. Объем передаваемой информации может достигать нескольких сотен знаков.
Чем пейджер отличается от телефона
Несмотря на схожесть в функциях передачи сообщений, пейджеры и телефоны имеют несколько ключевых отличий:
- односторонняя связь против двухсторонней: в отличие от мобильных телефонов, с пейджером невозможно вести полноценный разговор или отправлять ответные сообщения;
- типы сообщений: пейджеры ограничены по типу передаваемой информации (обычно это текстовые сообщения, а не голосовые);
- энергетическая эффективность: пейджеры имеют гораздо более низкое потребление энергии, чем мобильные телефоны, что дает им длительное время работы на одной зарядке;
- стоимость: пейджеры менее затратны как для пользователей, так и для операторов связи;
- специфика использования: пейджеры часто используются в специфичных сферах, таких как медицина и экстренные службы, где важна односторонняя связь.
Инцидент в Ливане
В результате взрывов пейджеров в Ливане число пострадавших возросло до четырех тысяч человек, из них более 400 находятся в критическом состоянии. Погибли 11 человек. Взрывы произошли 17 сентября, пострадали также дипломаты, включая иранского посла. Ливанская группировка «Хезболла» обвинила Израиль в инциденте и пообещала ответные меры. Взрыв пейджеров мог быть вызван кибератакой или заранее установленной взрывчаткой в устройствах, как предполагает экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.
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