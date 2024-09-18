Что такое пейджер: история гаджета, принцип работы и инцидент в Ливане

NYT: США обвинили Израиль в подрыве пейджеров в Ливане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пейджеры стали популярны в 1990-х годах
Пейджеры стали популярны в 1990-х годах Фото:

В Ливане 17 сентября произошел массовый взрыв пейджеров, в результате которого погибли 11 человек. В США высказывают подозрения относительно возможной причастности Израиля к этому инциденту. Пейджер — это устройство, позволяющее получать текстовые сообщения через пейджинговую сеть. Хотя этот гаджет, ставший культовым в 1990-х годах, сегодня кажется устаревшим, его история, технические характеристики и уникальные функции все еще вызывают интерес в современном мире. URA.RU подробнее рассказывает об этом устройстве.

История пейджера

Пейджеры — устройства для передачи коротких текстовых сообщений. Возникли в 1920-х годах и стали популярными в 1980-1990-х.

Раннее развитие

  • 1921 год. Пейджеры создавались для экстренной помощи на основе аналоговых сигналов. Первые модели были громоздкими.
  • 1950-е. Были разработаны более компактные устройства.

Популяризация

  • 1980-е. Пейджеры начали широко применяться среди медиков и спасателей для быстрой передачи сообщений.

Технологические усовершенствования

  • Конец 1980-х. Появились алфавитно-цифровые пейджеры, позволяющие отправлять текстовые сообщения.
  • 1990-е. Расширились функции с автоматической передачей сообщений и отправкой с мобильных устройств.

Золотая Эрa

  • 1990-е. Пейджеры оказались на пике популярности. Их использовали врачи для экстренных уведомлений.

Упадок

  • 2000-е. С распространением мобильных телефонов популярность пейджеров упала. На их место пришли смартфоны.
Пейджеры впервые появились в 1921 году
Пейджеры впервые появились в 1921 году
Фото:

Характеристики пейджера

Пейджеры — устройства для передачи коротких сообщений, которые, несмотря на снижение популярности с появлением мобильных телефонов, в настоящее время применяются в специализированных сферах. Основные характеристики:

  • тип соединения: аналоговые и цифровые;
  • частотный диапазон влияет на дальность и качество связи;
  • формат сообщений: текстовые, голосовые, графические;
  • кодирование необходимо для безопасности и помехозащищенности;
  • размер и дизайн: от компактных до стационарных моделей;
  • время работы от аккумулятора: азные емкости и время автономной работы;
  • дополнительные функции: настройки сигналов, вибрации, ответ на сообщения;
  • устойчивость к внешним воздействия: защита от влаги и ударов;
  • совместимость с сетями;
  • память.

Первоначально пейджеры использовались медиками и менеджерами, но вскоре их популярность распространилась на более широкий круг пользователей, достигнув 3,2 миллиона по всему миру в начале 1980-х годов.

Пейджер в 2024

Сегодня в мире пейджеры встречаются реже, но они все еще пользуются популярностью в некоторых областях. В 2024 году их применение ограничивается, однако ресурсы, в которых они используются, по-прежнему включают:

  • медицинские учреждения: больницах и клиниках, где необходимо быстро оповестить медицинский персонал о вызовах;
  • аварийные службы: пейджеры по-прежнему используются для вызова аварийных бригад в местах, где мобильная связь может быть недоступна;
  • организация мероприятий: в некоторых крупных мероприятиях пейджеры используются для связи с персоналом, особенно где важна быстрая связь.

В большинстве развитых стран пейджеры перестали быть массовым продуктом. Однако в некоторых сферах они остаются актуальными благодаря своей надежности и простоте.

Пейджеры все еще используются для передачи коротких сообщений
Пейджеры все еще используются для передачи коротких сообщений
Фото:

Как работает пейджер

Принцип работы пейджера основан на односторонней передаче сигналов через пейджинговую сеть. Чтобы отправить сообщение:

  • отправитель звонит оператору пейджинговой службы;
  • сообщает номер абонента и передает текст сообщения;
  • затем сообщение кодируется и передается на базовый радиопередатчик;
  • пейджер, находясь в режиме ожидания, принимает сообщение, активируется и отображает его на экране.

Передача сообщений занимает от 15 секунд до пяти минут в зависимости от загруженности сети. Объем передаваемой информации может достигать нескольких сотен знаков.

Чем пейджер отличается от телефона

Несмотря на схожесть в функциях передачи сообщений, пейджеры и телефоны имеют несколько ключевых отличий:

  • односторонняя связь против двухсторонней: в отличие от мобильных телефонов, с пейджером невозможно вести полноценный разговор или отправлять ответные сообщения;
  • типы сообщений: пейджеры ограничены по типу передаваемой информации (обычно это текстовые сообщения, а не голосовые);
  • энергетическая эффективность: пейджеры имеют гораздо более низкое потребление энергии, чем мобильные телефоны, что дает им длительное время работы на одной зарядке;
  • стоимость: пейджеры менее затратны как для пользователей, так и для операторов связи;
  • специфика использования: пейджеры часто используются в специфичных сферах, таких как медицина и экстренные службы, где важна односторонняя связь.
Пейджеры используются чаще в ситуациях, где необходима быстрая передача информации
Пейджеры используются чаще в ситуациях, где необходима быстрая передача информации
Фото:

Инцидент в Ливане

В результате взрывов пейджеров в Ливане число пострадавших возросло до четырех тысяч человек, из них более 400 находятся в критическом состоянии. Погибли 11 человек. Взрывы произошли 17 сентября, пострадали также дипломаты, включая иранского посла. Ливанская группировка «Хезболла» обвинила Израиль в инциденте и пообещала ответные меры. Взрыв пейджеров мог быть вызван кибератакой или заранее установленной взрывчаткой в устройствах, как предполагает экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ливане 17 сентября произошел массовый взрыв пейджеров, в результате которого погибли 11 человек. В США высказывают подозрения относительно возможной причастности Израиля к этому инциденту. Пейджер — это устройство, позволяющее получать текстовые сообщения через пейджинговую сеть. Хотя этот гаджет, ставший культовым в 1990-х годах, сегодня кажется устаревшим, его история, технические характеристики и уникальные функции все еще вызывают интерес в современном мире. URA.RU подробнее рассказывает об этом устройстве. История пейджера Пейджеры — устройства для передачи коротких текстовых сообщений. Возникли в 1920-х годах и стали популярными в 1980-1990-х. Раннее развитие Популяризация Технологические усовершенствования Золотая Эрa Упадок Характеристики пейджера Пейджеры — устройства для передачи коротких сообщений, которые, несмотря на снижение популярности с появлением мобильных телефонов, в настоящее время применяются в специализированных сферах. Основные характеристики: Первоначально пейджеры использовались медиками и менеджерами, но вскоре их популярность распространилась на более широкий круг пользователей, достигнув 3,2 миллиона по всему миру в начале 1980-х годов. Пейджер в 2024 Сегодня в мире пейджеры встречаются реже, но они все еще пользуются популярностью в некоторых областях. В 2024 году их применение ограничивается, однако ресурсы, в которых они используются, по-прежнему включают: В большинстве развитых стран пейджеры перестали быть массовым продуктом. Однако в некоторых сферах они остаются актуальными благодаря своей надежности и простоте. Как работает пейджер Принцип работы пейджера основан на односторонней передаче сигналов через пейджинговую сеть. Чтобы отправить сообщение: Передача сообщений занимает от 15 секунд до пяти минут в зависимости от загруженности сети. Объем передаваемой информации может достигать нескольких сотен знаков. Чем пейджер отличается от телефона Несмотря на схожесть в функциях передачи сообщений, пейджеры и телефоны имеют несколько ключевых отличий: Инцидент в Ливане В результате взрывов пейджеров в Ливане число пострадавших возросло до четырех тысяч человек, из них более 400 находятся в критическом состоянии. Погибли 11 человек. Взрывы произошли 17 сентября, пострадали также дипломаты, включая иранского посла. Ливанская группировка «Хезболла» обвинила Израиль в инциденте и пообещала ответные меры. Взрыв пейджеров мог быть вызван кибератакой или заранее установленной взрывчаткой в устройствах, как предполагает экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...