В США назвали виновных во взрыве пейджеров в Ливане

NYT: США обвинили Израиль в массовом подрыве пейджеров в Ливане
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Артефакты 20го века, будущие экспонаты Музея СССР. Екатеринбург, пейджеры
В Ливане 17 сентября произошел массовый подрыв пейджеров, обвиняют Израиль Фото:
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США обвинили израильскую разведку «Моссад» в массовой детонации пейджеров в Ливане, в результате которого пострадали несколько тысяч человек, а также погибли до десяти человек. Об этом сообщает The New York Times. Израиль готовил операцию против военно-политического движения в Ливане, а именно — группировки «Хезболла».

«Американские и другие официальные лица, проинформированные о нападении, заявили, что Израиль подложил взрывчатку в партию пейджеров Gold Apollo в рамках, по-видимому, скоординированной операции, направленной против „Хезболлы“», — передают авторы материала. Отмечается, что пейджеры, куда вложили взрывное устройство, были тайваньского производства. Также журналисты Reuters писали, что «Моссад» могли поместить взрывчатку в 5 тысяч устройств связи.

Масштабная кибератака в Ливане произошла накануне. В этот день взорвались пейджеры, используемые членами «Хезболлы» для связи. МИД Ливана сразу же обвинило в произошедшем Израиль. Отношения между Ливаном и Тель-Авив усугубились после того, как группировка «Хезболла» присоединилась к палестинскому движению ХАМАС в военном конфликте на Ближнем Востоке.

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США обвинили израильскую разведку «Моссад» в массовой детонации пейджеров в Ливане, в результате которого пострадали несколько тысяч человек, а также погибли до десяти человек. Об этом сообщает The New York Times. Израиль готовил операцию против военно-политического движения в Ливане, а именно — группировки «Хезболла». «Американские и другие официальные лица, проинформированные о нападении, заявили, что Израиль подложил взрывчатку в партию пейджеров Gold Apollo в рамках, по-видимому, скоординированной операции, направленной против „Хезболлы“», — передают авторы материала. Отмечается, что пейджеры, куда вложили взрывное устройство, были тайваньского производства. Также журналисты Reuters писали, что «Моссад» могли поместить взрывчатку в 5 тысяч устройств связи. Масштабная кибератака в Ливане произошла накануне. В этот день взорвались пейджеры, используемые членами «Хезболлы» для связи. МИД Ливана сразу же обвинило в произошедшем Израиль. Отношения между Ливаном и Тель-Авив усугубились после того, как группировка «Хезболла» присоединилась к палестинскому движению ХАМАС в военном конфликте на Ближнем Востоке.
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