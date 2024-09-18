В США назвали виновных во взрыве пейджеров в Ливане

NYT: США обвинили Израиль в массовом подрыве пейджеров в Ливане

18 сентября 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

В Ливане 17 сентября произошел массовый подрыв пейджеров, обвиняют Израиль Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Новость по теме Что такое «Хезболла» США обвинили израильскую разведку «Моссад» в массовой детонации пейджеров в Ливане, в результате которого пострадали несколько тысяч человек, а также погибли до десяти человек. Об этом сообщает The New York Times. Израиль готовил операцию против военно-политического движения в Ливане, а именно — группировки «Хезболла». «Американские и другие официальные лица, проинформированные о нападении, заявили, что Израиль подложил взрывчатку в партию пейджеров Gold Apollo в рамках, по-видимому, скоординированной операции, направленной против „Хезболлы“», — передают авторы материала. Отмечается, что пейджеры, куда вложили взрывное устройство, были тайваньского производства. Также журналисты Reuters писали, что «Моссад» могли поместить взрывчатку в 5 тысяч устройств связи. Масштабная кибератака в Ливане произошла накануне. В этот день взорвались пейджеры, используемые членами «Хезболлы» для связи. МИД Ливана сразу же обвинило в произошедшем Израиль. Отношения между Ливаном и Тель-Авив усугубились после того, как группировка «Хезболла» присоединилась к палестинскому движению ХАМАС в военном конфликте на Ближнем Востоке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США обвинили израильскую разведку «Моссад» в массовой детонации пейджеров в Ливане, в результате которого пострадали несколько тысяч человек, а также погибли до десяти человек. Об этом сообщает The New York Times. Израиль готовил операцию против военно-политического движения в Ливане, а именно — группировки «Хезболла». «Американские и другие официальные лица, проинформированные о нападении, заявили, что Израиль подложил взрывчатку в партию пейджеров Gold Apollo в рамках, по-видимому, скоординированной операции, направленной против „Хезболлы“», — передают авторы материала. Отмечается, что пейджеры, куда вложили взрывное устройство, были тайваньского производства. Также журналисты Reuters писали, что «Моссад» могли поместить взрывчатку в 5 тысяч устройств связи. Масштабная кибератака в Ливане произошла накануне. В этот день взорвались пейджеры, используемые членами «Хезболлы» для связи. МИД Ливана сразу же обвинило в произошедшем Израиль. Отношения между Ливаном и Тель-Авив усугубились после того, как группировка «Хезболла» присоединилась к палестинскому движению ХАМАС в военном конфликте на Ближнем Востоке.