18 сентября 2024

Названы страны, где чаще всего отдыхают екатеринбуржцы

«Купибилет»: Екатеринбуржцы чаще всего путешествуют в страны Азии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, индия, флаг индии
Екатеринбуржцы назвали Индию одной из предпочитаемых стран для отдыха Фото:

Екатеринбуржцы чаще всего путешествуют в страны Азии: Китай, Индонезию, Турцию и Японию. Данными с URA.RU поделились в сервисе по покупке билетов «Купибилет».

«Азия стала самым популярным местом для путешествий среди екатеринбуржцев. 52% жителей летают в Китай, Индонезию, Турцию и Японию», — говорится в релизе. Внутри страны путешествуют 32% опрошенных. Путешественники выбирают для посещения достопримечательности, курорты и крупные города. В Казахстан, Беларусь, республику Кыргызстан летают только 8% жителей, в Европу — 5%, в Америку, Австралию, Канаду — 3%.

Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании «Купибилет» отмечает, что азиатские страны в данный момент являются самым доступным направлением среди других международных. «В некоторых странах этой части света виза не нужна совсем или оформляется быстро и просто», добавила она.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцы чаще всего путешествуют в страны Азии: Китай, Индонезию, Турцию и Японию. Данными с URA.RU поделились в сервисе по покупке билетов «Купибилет». «Азия стала самым популярным местом для путешествий среди екатеринбуржцев. 52% жителей летают в Китай, Индонезию, Турцию и Японию», — говорится в релизе. Внутри страны путешествуют 32% опрошенных. Путешественники выбирают для посещения достопримечательности, курорты и крупные города. В Казахстан, Беларусь, республику Кыргызстан летают только 8% жителей, в Европу — 5%, в Америку, Австралию, Канаду — 3%. Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании «Купибилет» отмечает, что азиатские страны в данный момент являются самым доступным направлением среди других международных. «В некоторых странах этой части света виза не нужна совсем или оформляется быстро и просто», добавила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...