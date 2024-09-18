Названы страны, где чаще всего отдыхают екатеринбуржцы

Екатеринбуржцы чаще всего путешествуют в страны Азии: Китай, Индонезию, Турцию и Японию. Данными с URA.RU поделились в сервисе по покупке билетов «Купибилет».
«Азия стала самым популярным местом для путешествий среди екатеринбуржцев. 52% жителей летают в Китай, Индонезию, Турцию и Японию», — говорится в релизе. Внутри страны путешествуют 32% опрошенных. Путешественники выбирают для посещения достопримечательности, курорты и крупные города. В Казахстан, Беларусь, республику Кыргызстан летают только 8% жителей, в Европу — 5%, в Америку, Австралию, Канаду — 3%.
Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании «Купибилет» отмечает, что азиатские страны в данный момент являются самым доступным направлением среди других международных. «В некоторых странах этой части света виза не нужна совсем или оформляется быстро и просто», добавила она.
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