Названы страны, где чаще всего отдыхают екатеринбуржцы

«Купибилет»: Екатеринбуржцы чаще всего путешествуют в страны Азии

19 сентября 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы назвали Индию одной из предпочитаемых стран для отдыха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы чаще всего путешествуют в страны Азии: Китай, Индонезию, Турцию и Японию. Данными с URA.RU поделились в сервисе по покупке билетов «Купибилет». «Азия стала самым популярным местом для путешествий среди екатеринбуржцев. 52% жителей летают в Китай, Индонезию, Турцию и Японию», — говорится в релизе. Внутри страны путешествуют 32% опрошенных. Путешественники выбирают для посещения достопримечательности, курорты и крупные города. В Казахстан, Беларусь, республику Кыргызстан летают только 8% жителей, в Европу — 5%, в Америку, Австралию, Канаду — 3%. Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании «Купибилет» отмечает, что азиатские страны в данный момент являются самым доступным направлением среди других международных. «В некоторых странах этой части света виза не нужна совсем или оформляется быстро и просто», добавила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы чаще всего путешествуют в страны Азии: Китай, Индонезию, Турцию и Японию. Данными с URA.RU поделились в сервисе по покупке билетов «Купибилет». «Азия стала самым популярным местом для путешествий среди екатеринбуржцев. 52% жителей летают в Китай, Индонезию, Турцию и Японию», — говорится в релизе. Внутри страны путешествуют 32% опрошенных. Путешественники выбирают для посещения достопримечательности, курорты и крупные города. В Казахстан, Беларусь, республику Кыргызстан летают только 8% жителей, в Европу — 5%, в Америку, Австралию, Канаду — 3%. Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании «Купибилет» отмечает, что азиатские страны в данный момент являются самым доступным направлением среди других международных. «В некоторых странах этой части света виза не нужна совсем или оформляется быстро и просто», добавила она.