В Салехарде отключили свет на нескольких улицах

Аварийное отключение в Салехарде произошло на улицах Подшибякина, Губкина и Броднева
В Салехарде произошло аварийное отключение электроэнергии, из-за чего без света остались жители улиц Подшибякина, Губкина и Броднева. Как сообщает администрация города, электричество отключили на небольшой срок.
«Плановые сроки восстановительных работ составляют полтора часа. Прямо сейчас электричества нет в домах и офисных зданиях по улицам Подшибякина, Губкина и Броднева», — сообщает администрация города в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, как часть Салехарда осталась без света. Гроза стала причиной перебоя с освещением в Первомайском микрорайоне вечером 17 сентября.
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