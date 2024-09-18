В Салехарде отключили свет на нескольких улицах

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Аварийное отключение в Салехарде произошло на улицах Подшибякина, Губкина и Броднева
Аварийное отключение в Салехарде произошло на улицах Подшибякина, Губкина и Броднева Фото:

В Салехарде произошло аварийное отключение электроэнергии, из-за чего без света остались жители улиц Подшибякина, Губкина и Броднева. Как сообщает администрация города, электричество отключили на небольшой срок.

«Плановые сроки восстановительных работ составляют полтора часа. Прямо сейчас электричества нет в домах и офисных зданиях по улицам Подшибякина, Губкина и Броднева», — сообщает администрация города в своем telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, как часть Салехарда осталась без света. Гроза стала причиной перебоя с освещением в Первомайском микрорайоне вечером 17 сентября.

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В Салехарде произошло аварийное отключение электроэнергии, из-за чего без света остались жители улиц Подшибякина, Губкина и Броднева. Как сообщает администрация города, электричество отключили на небольшой срок. «Плановые сроки восстановительных работ составляют полтора часа. Прямо сейчас электричества нет в домах и офисных зданиях по улицам Подшибякина, Губкина и Броднева», — сообщает администрация города в своем telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало о том, как часть Салехарда осталась без света. Гроза стала причиной перебоя с освещением в Первомайском микрорайоне вечером 17 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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