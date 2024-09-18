Губернатор ХМАО Кухарук сделал заявление на TNF о льготах для нефтяников

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен пролонгировать применение мер поддержки предприятий, работающих в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Заявление он сделал в ходе пленарной сессии Тюменского нефтяного форума.
«Сегодня наша работа с министерством энергетики и министерством финансов — сделать так, чтобы запрос, который сегодня есть у нефтегазодобывающих предприятий сохранить. Несмотря на то, что период действия, который дает возможность применять такие меры налоговой поддержки, заканчивается, [он] либо будет продлен — и, естественно, Югра тоже поддержит инициативу, либо уже сегодня мы работаем над корректировкой нормативно-правовой базы ХМАО, которая также поможет заместить другими инструментами, но все же сохранить эту возможность вкладываться в будущее», — заявил Кухарук.
Льготы для нефтяников позволили округу не только добиться результата по сокращению затрат с добычей нефти, сохранению объемов. «В том числе и существенно сократить зависимость от импорта наших предприятий, причем, как в оборудовании, нефтесервисе, так и в программном обеспечении с 5% до 10%», — уточнил глава региона.
Ранее URA.RU писало, что в рамках TNF-2024 губернаторы Тюменской области и ХМАО дали старт производству новых турбинных двигателей в Тюмени. Оборудование полностью заменит западные аналоги.
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