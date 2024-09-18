В Тюмени дан старт узловой сборке инновационного газотурбинного двигателя, который заменит импортные аналоги в российском ТЭК. Процесс запустили губернаторы Тюменской области и ХМАО и Руслан Кухарук в компании с главой Минпромторга Антоном Алихановым, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«Двигатель ТМ16 позволит заменить выработавшие свой ресурс импортные аналоги. Он также может использоваться при реализации новых проектов», — говорится в сообщении.
Разработка двигателя стартовала еще в 2023 году. Как ранее рассказало URA.RU, завод «Тюменские моторостроители» презентовал его на TNF-2023. «Целью было, чтобы новый двигатель без проблем и дополнительных модулей мог заменить ту модель, которую сейчас используют в нефтегазодобывающей промышленности», — пояснили агентству представители завода.
Ранее на полях TNF-2024 было объявлено, что крупное производство в Тюмени планирует открыть компания из Китая. Завод будет выпускать трубы для буровых установок.
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