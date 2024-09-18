В Перми суд рассмотрит законность повышения цен на бензин

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Цены на АЗС растут постоянно
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Компания «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» не согласилась с решением Пермского УФАС, которое признало незаконным повышение цен на бензин. Как сообщили в Арбитражном суде Пермского края заявление нефтяников рассмотрят в конце сентября.

«Вопросы злоупотребления доминирующим положением ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ в форме установления монопольной высокой цены на розничных рынках автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95 в границах Пермского края будут рассмотрены Арбитражным судом по заявлениям общества к антимонопольному органу. Компания требует признать недействительными решения и предписания УФАС России по Пермскому краю о нарушении антимонопольного законодательства», — сообщается в telegram-канале суда. Заседание назначено на 30 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС признало ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство установило, что компания в декабре 2023 года незаконно увеличила стоимость бензина на своих автозаправочных станциях. В период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничная стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 выросла на 85 копеек. 

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Компания «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» не согласилась с решением Пермского УФАС, которое признало незаконным повышение цен на бензин. Как сообщили в Арбитражном суде Пермского края заявление нефтяников рассмотрят в конце сентября. «Вопросы злоупотребления доминирующим положением ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ в форме установления монопольной высокой цены на розничных рынках автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95 в границах Пермского края будут рассмотрены Арбитражным судом по заявлениям общества к антимонопольному органу. Компания требует признать недействительными решения и предписания УФАС России по Пермскому краю о нарушении антимонопольного законодательства», — сообщается в telegram-канале суда. Заседание назначено на 30 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС признало ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство установило, что компания в декабре 2023 года незаконно увеличила стоимость бензина на своих автозаправочных станциях. В период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничная стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 выросла на 85 копеек. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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