Кремль оценил позицию Познера, отказавшегося работать с Западом из-за Путина

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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков положительно отозвался о Владимире Познере Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил позицию телеведущего Владимира Познера, отказавшегося от работы на Западе в период СВО. Об этом он сообщил в ходе конференц-колла.

«Владимир Познер — один из мэтров нашей журналистики, телевидения <…> В то же время это человек очень убежденной последовательной и крепкой гражданской позиции. Он может критиковать какие-то проявления в нашей стране, но при этом он остается убежденным патриотом, тем более в такой момент», — заявил Песков во время общения с журналистами.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил позицию телеведущего Владимира Познера, отказавшегося от работы на Западе в период СВО. Об этом он сообщил в ходе конференц-колла. «Владимир Познер — один из мэтров нашей журналистики, телевидения <…> В то же время это человек очень убежденной последовательной и крепкой гражданской позиции. Он может критиковать какие-то проявления в нашей стране, но при этом он остается убежденным патриотом, тем более в такой момент», — заявил Песков во время общения с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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