Кремль оценил позицию Познера, отказавшегося работать с Западом из-за Путина

Дмитрий Песков положительно отозвался о Владимире Познере
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил позицию телеведущего Владимира Познера, отказавшегося от работы на Западе в период СВО. Об этом он сообщил в ходе конференц-колла.
«Владимир Познер — один из мэтров нашей журналистики, телевидения <…> В то же время это человек очень убежденной последовательной и крепкой гражданской позиции. Он может критиковать какие-то проявления в нашей стране, но при этом он остается убежденным патриотом, тем более в такой момент», — заявил Песков во время общения с журналистами.
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