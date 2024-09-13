Кремль оценил позицию Познера, отказавшегося работать с Западом из-за Путина

13 сентября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков положительно отозвался о Владимире Познере Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил позицию телеведущего Владимира Познера, отказавшегося от работы на Западе в период СВО. Об этом он сообщил в ходе конференц-колла. «Владимир Познер — один из мэтров нашей журналистики, телевидения <…> В то же время это человек очень убежденной последовательной и крепкой гражданской позиции. Он может критиковать какие-то проявления в нашей стране, но при этом он остается убежденным патриотом, тем более в такой момент», — заявил Песков во время общения с журналистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил позицию телеведущего Владимира Познера, отказавшегося от работы на Западе в период СВО. Об этом он сообщил в ходе конференц-колла. «Владимир Познер — один из мэтров нашей журналистики, телевидения <…> В то же время это человек очень убежденной последовательной и крепкой гражданской позиции. Он может критиковать какие-то проявления в нашей стране, но при этом он остается убежденным патриотом, тем более в такой момент», — заявил Песков во время общения с журналистами.