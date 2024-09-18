В Екатеринбурге скопилась пробка из-за ДТП. Фото

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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Авария произошла на Широкой Речке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке Светлореченская-Соболева столкнулись машины, сообщил очевидец. Из-за аварии образовалась пробка.

«По предварительной информации, столкнулись Opel и ВАЗ. Один из водителей зажат в машине. На месте работают спецслужбы», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» очевидца.

Движение на Светлореченской парализовано. Пробка растянулась на несколько километров. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. В ведомстве пояснили, что инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.

Пробка на Светлореченской
Пробка на Светлореченской
Фото:
Авария на Широкой Речке
Авария на Широкой Речке
Фото:

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В Екатеринбурге на перекрестке Светлореченская-Соболева столкнулись машины, сообщил очевидец. Из-за аварии образовалась пробка. «По предварительной информации, столкнулись Opel и ВАЗ. Один из водителей зажат в машине. На месте работают спецслужбы», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» очевидца. Движение на Светлореченской парализовано. Пробка растянулась на несколько километров. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. В ведомстве пояснили, что инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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