Авария произошла на Широкой Речке (архивное фото)
В Екатеринбурге на перекрестке Светлореченская-Соболева столкнулись машины, сообщил очевидец. Из-за аварии образовалась пробка.
«По предварительной информации, столкнулись Opel и ВАЗ. Один из водителей зажат в машине. На месте работают спецслужбы», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» очевидца.
Движение на Светлореченской парализовано. Пробка растянулась на несколько километров. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. В ведомстве пояснили, что инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.
Пробка на Светлореченской
Авария на Широкой Речке
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