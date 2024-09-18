Происшествия ДТП В Екатеринбурге скопилась пробка из-за ДТП. Фото 18 сентября 2024 в 20:53 Размер текста - 17 + Авария произошла на Широкой Речке (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке Светлореченская-Соболева столкнулись машины, сообщил очевидец. Из-за аварии образовалась пробка. «По предварительной информации, столкнулись Opel и ВАЗ. Один из водителей зажат в машине. На месте работают спецслужбы», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» очевидца. Движение на Светлореченской парализовано. Пробка растянулась на несколько километров. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. В ведомстве пояснили, что инспекторы выясняют обстоятельства случившегося. Пробка на Светлореченской Фото: приложение 2Gis Авария на Широкой Речке Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на перекрестке Светлореченская-Соболева столкнулись машины, сообщил очевидец. Из-за аварии образовалась пробка. «По предварительной информации, столкнулись Opel и ВАЗ. Один из водителей зажат в машине. На месте работают спецслужбы», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» очевидца. Движение на Светлореченской парализовано. Пробка растянулась на несколько километров. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. В ведомстве пояснили, что инспекторы выясняют обстоятельства случившегося. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям