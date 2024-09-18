В квартире задержанного свердловского мэра был погром

В квартиру задержанного мэра Артемовского Трофимова врывались неизвестные

18 сентября 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Чиновника задержали днем 18 сентября на рабочем месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В последние недели перед задержанием вокруг мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова происходили странные события. Как стало известно URA.RU, в июне неизвестные устроили в его квартире в Копейске (Челябинская область) погром, а позднее силовики явились к его соратнику — директору муниципальной управляющей компании «Наш дом Артемовский» Ярославу Николаеву. Квартира в Копейске Трофимову досталась по наследству. Днем 25 июня ему позвонила соседка и сообщила, что пятеро неизвестных в штатском взломали дверь и орудуют в пустом жилище. Трофимов попросил кого-нибудь вызвать. «Приезжает наряд Росгвардии, который после беседы с этими неизвестными гражданами уезжает, так ничего и не предъявив. Возможно, им там показали какие-то удостоверения. Потом соседка проверяет уже вечером квартиру — там беспорядок и погром. Не было ни протоколов обыска, ни уведомлений, что будет процессуальное действие какое-то совершаться или оперативно-розыскные мероприятия. Никаких объяснений», — рассказал источник в окружении градоначальника. А на следующий день, 26 июня, Трофимов обнаружил на лестничной клетке напротив своей квартиры в Артемовском видеокамеру с прослушкой. Обращение в правоохранительные органы по этому поводу также ни к чему не привело. Николаев был задержан вечером 24 июля. Его — вероятно, полицейские — отвезли на разговор в Березовский. «Попросили что-нибудь рассказать про Трофимова. Он говорит: „А что рассказывать? Я ничего не знаю“. И его отпустили. Без протокола», — добавил информированный собеседник. По его данным, Трофимов писал жалобы правоохранителям. Новость по теме Силовики прокомментировали задержание свердловского мэра Другой источник в его окружении утверждает, что в течение лета Трофимову докладывали, что силовики собирают на него показания, общаются с подчиненными, узнают, берет ли он взятки. «Трофимов на это реагировал спокойно, поскольку был убежден, что закон за время работы в администрации не нарушал», — передает собеседник. Окружение Трофимова объясняло происходящее мощным конфликтом между Трофимовым и Денисом Вахрушевым — директором «Центра клиентских услуг». В 2019-м администрация дала ЦКУ земли в поселке Буланаш под мусорный полигон. А сейчас пытается его закрыть, поскольку, как настаивают чиновники, полигон давно себя исчерпал, свозить туда отходы уже просто нельзя. В 2021-м — в разгар противостояния — Трофимову сожгли машину (злоумышленники до сих пор не пойманы). В то же время сам Вахрушев в комментариях URA.RU настаивает, что вел и ведет борьбу исключительно в правовом поле. Связаться с самим Трофимовым, чтобы он прокомментировал упомянутые эпизоды, по объективным причинам невозможно. Сотрудники полиции задержали его днем 18 сентября — прямо на рабочем месте. Известно, что спустя некоторое время в кабинете Трофимова прошли обыски. Самого его, по неофициальной информации, доставили в Первоуральск. В Следственном комитете и полиции лишь заявили, что Трофимова подозревают в коррупции. Его адвокат пока воздерживается от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В последние недели перед задержанием вокруг мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова происходили странные события. Как стало известно URA.RU, в июне неизвестные устроили в его квартире в Копейске (Челябинская область) погром, а позднее силовики явились к его соратнику — директору муниципальной управляющей компании «Наш дом Артемовский» Ярославу Николаеву. Квартира в Копейске Трофимову досталась по наследству. Днем 25 июня ему позвонила соседка и сообщила, что пятеро неизвестных в штатском взломали дверь и орудуют в пустом жилище. Трофимов попросил кого-нибудь вызвать. «Приезжает наряд Росгвардии, который после беседы с этими неизвестными гражданами уезжает, так ничего и не предъявив. Возможно, им там показали какие-то удостоверения. Потом соседка проверяет уже вечером квартиру — там беспорядок и погром. Не было ни протоколов обыска, ни уведомлений, что будет процессуальное действие какое-то совершаться или оперативно-розыскные мероприятия. Никаких объяснений», — рассказал источник в окружении градоначальника. А на следующий день, 26 июня, Трофимов обнаружил на лестничной клетке напротив своей квартиры в Артемовском видеокамеру с прослушкой. Обращение в правоохранительные органы по этому поводу также ни к чему не привело. Николаев был задержан вечером 24 июля. Его — вероятно, полицейские — отвезли на разговор в Березовский. «Попросили что-нибудь рассказать про Трофимова. Он говорит: „А что рассказывать? Я ничего не знаю“. И его отпустили. Без протокола», — добавил информированный собеседник. По его данным, Трофимов писал жалобы правоохранителям. Другой источник в его окружении утверждает, что в течение лета Трофимову докладывали, что силовики собирают на него показания, общаются с подчиненными, узнают, берет ли он взятки. «Трофимов на это реагировал спокойно, поскольку был убежден, что закон за время работы в администрации не нарушал», — передает собеседник. Окружение Трофимова объясняло происходящее мощным конфликтом между Трофимовым и Денисом Вахрушевым — директором «Центра клиентских услуг». В 2019-м администрация дала ЦКУ земли в поселке Буланаш под мусорный полигон. А сейчас пытается его закрыть, поскольку, как настаивают чиновники, полигон давно себя исчерпал, свозить туда отходы уже просто нельзя. В 2021-м — в разгар противостояния — Трофимову сожгли машину (злоумышленники до сих пор не пойманы). В то же время сам Вахрушев в комментариях URA.RU настаивает, что вел и ведет борьбу исключительно в правовом поле. Связаться с самим Трофимовым, чтобы он прокомментировал упомянутые эпизоды, по объективным причинам невозможно. Сотрудники полиции задержали его днем 18 сентября — прямо на рабочем месте. Известно, что спустя некоторое время в кабинете Трофимова прошли обыски. Самого его, по неофициальной информации, доставили в Первоуральск. В Следственном комитете и полиции лишь заявили, что Трофимова подозревают в коррупции. Его адвокат пока воздерживается от комментариев.