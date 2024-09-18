Путин призвал Минобороны и регионы уделить внимание подготовке военных

18 сентября 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что для подготовки бойцов в РФ нужно использовать тренажерную базу различных военных объектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В вопросах подготовки российских военных должны совместно работать Минобороны и главы регионов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Здесь [при подготовке личного состава вооруженных сил] нужно использовать все имеющиеся ресурсы, <…> и работать в этом важнейшем направлении сообща должны и министерство обороны, и власти субъектов Федерации», — заявил Путин во время совещания по вопросам развития ВС России в условиях СВО. Информацию публикует официальный сайт Кремля . Российский лидер добавил, что среди ресурсов для подготовки бойцов нужно использовать тренажерную базу военных вузов, допризывных организаций, полигонов и учебно-методических центров. Также Владимир Путин сообщил о задаче комплектования российской армии, в том числе соединений в новых военных округах, обученными и подготовленными военнослужащими. Российский президент подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между федеральными и региональными органами власти для решения поставленной задачи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В вопросах подготовки российских военных должны совместно работать Минобороны и главы регионов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Здесь [при подготовке личного состава вооруженных сил] нужно использовать все имеющиеся ресурсы, <…> и работать в этом важнейшем направлении сообща должны и министерство обороны, и власти субъектов Федерации», — заявил Путин во время совещания по вопросам развития ВС России в условиях СВО. Информацию публикует официальный сайт Кремля. Российский лидер добавил, что среди ресурсов для подготовки бойцов нужно использовать тренажерную базу военных вузов, допризывных организаций, полигонов и учебно-методических центров. Также Владимир Путин сообщил о задаче комплектования российской армии, в том числе соединений в новых военных округах, обученными и подготовленными военнослужащими. Российский президент подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между федеральными и региональными органами власти для решения поставленной задачи.