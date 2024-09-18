Путин призвал Минобороны и регионы уделить внимание подготовке военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин заявил, что для подготовки бойцов в РФ нужно использовать тренажерную базу различных военных объектов Фото:

В вопросах подготовки российских военных должны совместно работать Минобороны и главы регионов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Здесь [при подготовке личного состава вооруженных сил] нужно использовать все имеющиеся ресурсы, <…> и работать в этом важнейшем направлении сообща должны и министерство обороны, и власти субъектов Федерации», — заявил Путин во время совещания по вопросам развития ВС России в условиях СВО. Информацию публикует официальный сайт Кремля. Российский лидер добавил, что среди ресурсов для подготовки бойцов нужно использовать тренажерную базу военных вузов, допризывных организаций, полигонов и учебно-методических центров.

Также Владимир Путин сообщил о задаче комплектования российской армии, в том числе соединений в новых военных округах, обученными и подготовленными военнослужащими. Российский президент подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между федеральными и региональными органами власти для решения поставленной задачи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В вопросах подготовки российских военных должны совместно работать Минобороны и главы регионов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Здесь [при подготовке личного состава вооруженных сил] нужно использовать все имеющиеся ресурсы, <…> и работать в этом важнейшем направлении сообща должны и министерство обороны, и власти субъектов Федерации», — заявил Путин во время совещания по вопросам развития ВС России в условиях СВО. Информацию публикует официальный сайт Кремля. Российский лидер добавил, что среди ресурсов для подготовки бойцов нужно использовать тренажерную базу военных вузов, допризывных организаций, полигонов и учебно-методических центров. Также Владимир Путин сообщил о задаче комплектования российской армии, в том числе соединений в новых военных округах, обученными и подготовленными военнослужащими. Российский президент подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между федеральными и региональными органами власти для решения поставленной задачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...