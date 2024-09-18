Адвокаты Бакальчука опровергли его задержание

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Адвокаты опровергли информацию о задержании Бакальчука Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Информация о задержании сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука является ложной. Об этом сообщили адвокаты, представляющие его интересы.

«Информация о его аресте со ссылкой на адвокатов — ложная и не соответствует действительности», — говорится в telegram-канале Бакальчука. По словам адвокатов, Владислав сейчас не является ни задержанным, ни арестованным. Они также попросили не доверять фейковой информации.

Ранее telegram-канал Mash со ссылкой на адвокатов предпринимателя сообщал о задержании Бакальчука. Однако информация не подтвердилась.

РАнее около головного офиса Wildberries произошла стрельба. СК возбудил уголовное дело по пяти статьям, включая убийство, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия и другие. Криминалисты и следователи, прибывшие на место стрельбы, задержали 10 человек. В ходе перестрелки погибли двое сотрудников охраны, еще несколько ранены.

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Информация о задержании сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука является ложной. Об этом сообщили адвокаты, представляющие его интересы. «Информация о его аресте со ссылкой на адвокатов — ложная и не соответствует действительности», — говорится в telegram-канале Бакальчука. По словам адвокатов, Владислав сейчас не является ни задержанным, ни арестованным. Они также попросили не доверять фейковой информации. Ранее telegram-канал Mash со ссылкой на адвокатов предпринимателя сообщал о задержании Бакальчука. Однако информация не подтвердилась. РАнее около головного офиса Wildberries произошла стрельба. СК возбудил уголовное дело по пяти статьям, включая убийство, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия и другие. Криминалисты и следователи, прибывшие на место стрельбы, задержали 10 человек. В ходе перестрелки погибли двое сотрудников охраны, еще несколько ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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