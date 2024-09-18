Mash: Владислав Бакальчук задержан

18 сентября 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Бакальчук задержан и находится на допросе, пишет Mash Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука https://t.me/WBakalchuk новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании Правоохранительные органы задержали сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на его адвоката. «Владислава Бакальчука задержали», — говорится в сообщении. На данный момент предприниматель находятся на допросе у следователей. Днем 18 сентября возле офиса компании произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще несколько получили ранения. По данным пресс-службы маркетплейса, Бакальчук попытался захватить офис, однако у него это не вышло СКР возбудил уголовное дело по пяти статьями. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Обновлено в 20:58 по мск. Группа адвокатов Бакальчука заявила, что он не является задержанным, призвав дождаться официальных комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранительные органы задержали сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на его адвоката. «Владислава Бакальчука задержали», — говорится в сообщении. На данный момент предприниматель находятся на допросе у следователей. Днем 18 сентября возле офиса компании произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще несколько получили ранения. По данным пресс-службы маркетплейса, Бакальчук попытался захватить офис, однако у него это не вышло СКР возбудил уголовное дело по пяти статьями. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Обновлено в 20:58 по мск. Группа адвокатов Бакальчука заявила, что он не является задержанным, призвав дождаться официальных комментариев.