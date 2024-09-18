Mash: Владислав Бакальчук задержан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владислав Бакальчук. stock
Бакальчук задержан и находится на допросе, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Правоохранительные органы задержали сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на его адвоката.

«Владислава Бакальчука задержали», — говорится в сообщении. На данный момент предприниматель находятся на допросе у следователей.

Днем 18 сентября возле офиса компании произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще несколько получили ранения. По данным пресс-службы маркетплейса, Бакальчук попытался захватить офис, однако у него это не вышло СКР возбудил уголовное дело по пяти статьями. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Обновлено в 20:58 по мск. Группа адвокатов Бакальчука заявила, что он не является задержанным, призвав дождаться официальных комментариев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правоохранительные органы задержали сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на его адвоката. «Владислава Бакальчука задержали», — говорится в сообщении. На данный момент предприниматель находятся на допросе у следователей. Днем 18 сентября возле офиса компании произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще несколько получили ранения. По данным пресс-службы маркетплейса, Бакальчук попытался захватить офис, однако у него это не вышло СКР возбудил уголовное дело по пяти статьями. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Обновлено в 20:58 по мск. Группа адвокатов Бакальчука заявила, что он не является задержанным, призвав дождаться официальных комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...