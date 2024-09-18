Mash: Владислав Бакальчук задержан

Правоохранительные органы задержали сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на его адвоката.
«Владислава Бакальчука задержали», — говорится в сообщении. На данный момент предприниматель находятся на допросе у следователей.
Днем 18 сентября возле офиса компании произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще несколько получили ранения. По данным пресс-службы маркетплейса, Бакальчук попытался захватить офис, однако у него это не вышло СКР возбудил уголовное дело по пяти статьями. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Обновлено в 20:58 по мск. Группа адвокатов Бакальчука заявила, что он не является задержанным, призвав дождаться официальных комментариев.
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