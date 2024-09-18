Украинская армия, начав атаку на Курскую область, увеличила военную зону соприкосновения, и ситуация на фронте ухудшилась. Об этом сообщил экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью youtube-каналу Dialogue Works.
«Ситуация только ухудшилась, если мы посмотрим на линию фронта <…> украинцы не в состоянии создать достаточную концентрацию сил, чтобы противостоять российскому давлению… Они просто расширили свою линию фронта и потеряли дополнительные войска», — заявил полковник в отставке.
Ранее группировки российских войск отразили пять атак ВСУ в приграничье. Украинские боевики намеревались прорваться к населенным пунктам Веселое и Медвежье, сообщило Минобороны РФ.
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