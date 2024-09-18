18 сентября 2024

Экс-советник НАТО назвал неожиданные последствия для ВСУ после вторжения под Курском

Полковник Генштаба Швейцарии: ВСУ ухудшили ситуацию на фронте атакой под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ только расширили линию боевого соприкосновения атакой под Курском, отмечает Бо
ВСУ только расширили линию боевого соприкосновения атакой под Курском, отмечает Бо Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинская армия, начав атаку на Курскую область, увеличила военную зону соприкосновения, и ситуация на фронте ухудшилась. Об этом сообщил экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью youtube-каналу Dialogue Works.

«Ситуация только ухудшилась, если мы посмотрим на линию фронта <…> украинцы не в состоянии создать достаточную концентрацию сил, чтобы противостоять российскому давлению… Они просто расширили свою линию фронта и потеряли дополнительные войска», — заявил полковник в отставке.

Ранее группировки российских войск отразили пять атак ВСУ в приграничье. Украинские боевики намеревались прорваться к населенным пунктам Веселое и Медвежье, сообщило Минобороны РФ.

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Украинская армия, начав атаку на Курскую область, увеличила военную зону соприкосновения, и ситуация на фронте ухудшилась. Об этом сообщил экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью youtube-каналу Dialogue Works. «Ситуация только ухудшилась, если мы посмотрим на линию фронта <…> украинцы не в состоянии создать достаточную концентрацию сил, чтобы противостоять российскому давлению… Они просто расширили свою линию фронта и потеряли дополнительные войска», — заявил полковник в отставке. Ранее группировки российских войск отразили пять атак ВСУ в приграничье. Украинские боевики намеревались прорваться к населенным пунктам Веселое и Медвежье, сообщило Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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