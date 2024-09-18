Вооруженные силы России взяли под контроль села Дарьино и Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил замначальника ГУ по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николаево-Дарьино зачистили его, полностью взяли под контроль, сегодня взяли под контроль Дарьино», — сообщил Алаудинов на видео, опубликованном в telegram-канале генерал-майора.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Начав попытку вторжения украинская армия лишь увеличила военную зону соприкосновения, и ситуация на фронте ухудшилась. Об этом ранее сообщил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью.
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