18 сентября 2024

Алаудинов сообщил о потерянном контроле ВСУ над двумя селами под Курском

Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль Дарьино и Николаево-Дарьино Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал-майор сообщил о взятии под контроль двух населенных пунктов
Генерал-майор сообщил о взятии под контроль двух населенных пунктов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы России взяли под контроль села Дарьино и Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил замначальника ГУ по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николаево-Дарьино зачистили его, полностью взяли под контроль, сегодня взяли под контроль Дарьино», — сообщил Алаудинов на видео, опубликованном в telegram-канале генерал-майора.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Начав попытку вторжения украинская армия лишь увеличила военную зону соприкосновения, и ситуация на фронте ухудшилась. Об этом ранее сообщил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью.

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Вооруженные силы России взяли под контроль села Дарьино и Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил замначальника ГУ по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николаево-Дарьино зачистили его, полностью взяли под контроль, сегодня взяли под контроль Дарьино», — сообщил Алаудинов на видео, опубликованном в telegram-канале генерал-майора. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Начав попытку вторжения украинская армия лишь увеличила военную зону соприкосновения, и ситуация на фронте ухудшилась. Об этом ранее сообщил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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