18 сентября 2024

Бастрыкин вступился за водителей автобусов из ХМАО, которым не платят зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пыть-Яхе водителям автобусов уже два месяца не платят заплату
В Пыть-Яхе водителям автобусов уже два месяца не платят заплату Фото:
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на руководство транспортного предприятия из Пыть-Яха (ХМАО). Дело в том, что сотрудникам уже два месяца не выплачивается заработная плата, сообщили в информационном центре СК РФ.

«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам транспортного предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В Пыть-Яхе работникам транспортного предприятия не выплачивается заработная плата. Мер по разрешению ситуации не принимается», — написано в telegram-канал ведомства.

Сейчас по этому факту проводится процессуальная проверка. Доклад о ходе дела и результатах проверки предоставит руководитель СУ СКР по ХМАО Михаил Мокшин.

В Пыть-Яхе водители городских автобусов накануне устроили забастовку из-за задержки заработной платы. Об этом сообщил URA.RU источник из компании «ЗапСибАвто», у которой контракт на городские перевозки.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на руководство транспортного предприятия из Пыть-Яха (ХМАО). Дело в том, что сотрудникам уже два месяца не выплачивается заработная плата, сообщили в информационном центре СК РФ. «Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам транспортного предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В Пыть-Яхе работникам транспортного предприятия не выплачивается заработная плата. Мер по разрешению ситуации не принимается», — написано в telegram-канал ведомства. Сейчас по этому факту проводится процессуальная проверка. Доклад о ходе дела и результатах проверки предоставит руководитель СУ СКР по ХМАО Михаил Мокшин. В Пыть-Яхе водители городских автобусов накануне устроили забастовку из-за задержки заработной платы. Об этом сообщил URA.RU источник из компании «ЗапСибАвто», у которой контракт на городские перевозки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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