Бастрыкин вступился за водителей автобусов из ХМАО, которым не платят зарплату

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на руководство транспортного предприятия из Пыть-Яха (ХМАО). Дело в том, что сотрудникам уже два месяца не выплачивается заработная плата, сообщили в информационном центре СК РФ.
«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам транспортного предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В Пыть-Яхе работникам транспортного предприятия не выплачивается заработная плата. Мер по разрешению ситуации не принимается», — написано в telegram-канал ведомства.
Сейчас по этому факту проводится процессуальная проверка. Доклад о ходе дела и результатах проверки предоставит руководитель СУ СКР по ХМАО Михаил Мокшин.
В Пыть-Яхе водители городских автобусов накануне устроили забастовку из-за задержки заработной платы. Об этом сообщил URA.RU источник из компании «ЗапСибАвто», у которой контракт на городские перевозки.
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