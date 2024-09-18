В ХМАО водители автобусов устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО водители автобусов устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты
В ХМАО водители автобусов устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты Фото:

В Пыть-Яхе водители городских автобусов накануне устроили забастовку из-за задержки заработной платы. Об этом сообщил URA.RU источник из компании «ЗапСибАвто», у которой контракт на городские перевозки.

«Работникам компании не выдают зарплату уже два месяца. Мы сегодня были в администрации города, где нам пообещали решить этот вопрос. Пока водители автобусов выйдут на свои маршруты, но только до конца недели», — рассказал собеседник агентства.

Связаться с директором компании «ЗапСибАвто» Хакимом Муратовым не удалось — у него отключен телефон. Главный инженер компании Игорь Измайлов пообещал дать комментарий агентству, но при повторном звонке журналиста перестал выходить на связь. В администрацию Пыть-Яха направлен запрос о предоставлении информации по ситуации, ответ на него пока не поступил.

На момент подготовки материала стало известно, что проверку по факту забастовки водителей автобусов организовала прокуратура Пыть-Яха по поручению окружной прокуратуры. В ходе проверки дадут оценку соблюдению трудового законодательства на предприятии, а также требований при организации регулярных перевозок и исполнению заключенного контракта. По ее итогам при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе водители отказываются выходить на маршруты. Причиной забастовки водителей стали разногласия и не выполнение работодателем условий договора.

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В Пыть-Яхе водители городских автобусов накануне устроили забастовку из-за задержки заработной платы. Об этом сообщил URA.RU источник из компании «ЗапСибАвто», у которой контракт на городские перевозки. «Работникам компании не выдают зарплату уже два месяца. Мы сегодня были в администрации города, где нам пообещали решить этот вопрос. Пока водители автобусов выйдут на свои маршруты, но только до конца недели», — рассказал собеседник агентства. Связаться с директором компании «ЗапСибАвто» Хакимом Муратовым не удалось — у него отключен телефон. Главный инженер компании Игорь Измайлов пообещал дать комментарий агентству, но при повторном звонке журналиста перестал выходить на связь. В администрацию Пыть-Яха направлен запрос о предоставлении информации по ситуации, ответ на него пока не поступил. На момент подготовки материала стало известно, что проверку по факту забастовки водителей автобусов организовала прокуратура Пыть-Яха по поручению окружной прокуратуры. В ходе проверки дадут оценку соблюдению трудового законодательства на предприятии, а также требований при организации регулярных перевозок и исполнению заключенного контракта. По ее итогам при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе водители отказываются выходить на маршруты. Причиной забастовки водителей стали разногласия и не выполнение работодателем условий договора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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