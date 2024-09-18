Появились подробности страшного ДТП в Екатеринбурге. Фото

В ДТП в Екатеринбурге серьезно пострадал 21-летний водитель ВАЗ

19 сентября 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Водителя ВАЗ 2109 зажало в поврежденной машине (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Появились подробности ДТП, которое произошло в Екатеринбурге 18 сентября на перекрестке улиц Светлореченская и Соболева. Со слов очевидцев, водитель Опеля пытался повернуть налево из правого ряда, что и привело к лобовому столкновению с ВАЗ 2109, в результате чего 21-летний водитель отечественной легковушки получил серьезные травмы. Водитель Опеля, не пострадавший в аварии, свою вину отрицает. «Автомобиль Опель двигался по улице Светлореченская со стороны Объездной в правом ряду. Водитель, в нарушении правил, решил с правого ряда повернуть налево на Соболева. Левый ряд в это время пропускал поток встречных автомобилей. При совершении маневра Опель вылетел на перекресток, где лоб в лоб столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ 2109… Водитель Опеля, уроженец Таджикистана, не пострадал», — сказал собеседник, отметив, что мужчина не чувствовал своей вины и утверждал, что виновником ДТП является водитель ВАЗ 2109, который, по его словам, ехал слишком быстро и якобы был пьян. В результате ДТП 21-летний водитель отечественного авто оказался зажат в поврежденной машине, и спасатели, прибыв на место, освободили его с использованием механического инструмента. После освобождения пострадавшего передали врачам скорой помощи с многочисленными травмами, включая черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки с возможными переломами ребер и множественные переломы правой ноги. О ДТП стало известно вечером 18 сентября. Сообщалось, что из-за аварии образовалась километровая пробка. Движение на Светлореченской было парализовано. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появились подробности ДТП, которое произошло в Екатеринбурге 18 сентября на перекрестке улиц Светлореченская и Соболева. Со слов очевидцев, водитель Опеля пытался повернуть налево из правого ряда, что и привело к лобовому столкновению с ВАЗ 2109, в результате чего 21-летний водитель отечественной легковушки получил серьезные травмы. Водитель Опеля, не пострадавший в аварии, свою вину отрицает. «Автомобиль Опель двигался по улице Светлореченская со стороны Объездной в правом ряду. Водитель, в нарушении правил, решил с правого ряда повернуть налево на Соболева. Левый ряд в это время пропускал поток встречных автомобилей. При совершении маневра Опель вылетел на перекресток, где лоб в лоб столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ 2109… Водитель Опеля, уроженец Таджикистана, не пострадал», — сказал собеседник, отметив, что мужчина не чувствовал своей вины и утверждал, что виновником ДТП является водитель ВАЗ 2109, который, по его словам, ехал слишком быстро и якобы был пьян. В результате ДТП 21-летний водитель отечественного авто оказался зажат в поврежденной машине, и спасатели, прибыв на место, освободили его с использованием механического инструмента. После освобождения пострадавшего передали врачам скорой помощи с многочисленными травмами, включая черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки с возможными переломами ребер и множественные переломы правой ноги. О ДТП стало известно вечером 18 сентября. Сообщалось, что из-за аварии образовалась километровая пробка. Движение на Светлореченской было парализовано.