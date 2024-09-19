Раскрыты личные сведения о главе поставщика взорвавшихся пейджеров в Ливане

Будапештская компания BAC Consulting Kft, связываемая со взрывами пейджеров в Ливане зарегистрирована в небольшом почтовом офисе. Представители BAC появляются в нем раз в месяц, чтобы забрать корреспонденцию. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В то же время адрес в Париже, который был указан как местонахождение генерального директора BAC Consulting, оказался казармой французских жандармов.
«Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора BAC, оказалось казармой для французских жандармов», — сообщили РБК со ссылкой на Bloomberg. По словам сотрудницы почтового офиса в Будапеште, единственное, что свидетельствует о присутствии BAC в этом месте, — это ежемесячные визиты представителя за корреспонденцией. Власти Венгрии заявили, что компания BAC Consulting «не имеет производственных или операционных площадок в стране и действует как торговый посредник».
Детонация пейджеров в районах Ливана произошла 17 сентября. Взорвавшиеся устройства относились к тайваньской компании Gold Apollo. Лицензию на использование данного бренда имела компания BAC Consulting Kft.
В результате инцидента пострадали 2,8 тысячи человек, более десятка погибли. Ливанское движение «Хезболла» и власти страны в произошедшем обвинили Израиль. Целью взрывов было усиление паранойи и страха в рядах движения, передает RT.
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