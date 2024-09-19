Украинский военный рассказал подробности убийства трех бойцов РФ

Украинский военнослужащий Александр Гусак, сдавшийся в плен, рассказал подробности убийства трех пленных российских солдат. По его словам, он застрелил их по приказу командира.
«Ко мне подошли, сказали: „Бери оружие, пошли“, взводный „Электрик“, командир взвода. „Бери оружие и их расстреливай“, я отказался их расстреливать, он сказал: „А бо ты, а бо я тебя“, у меня выхода не было», — передает слова Гусака РИА «Новости». Он добавил, что его взвод окопался на 363-м километре железной дороги в Курской области, чтобы расстрелять гражданский поезд.
Ранее неоднократно рассказывалось о жестоком обращении военных ВСУ к пленным российским солдатам. Военнослужащие возвращались из плена в разорванной одежде и обуви без носков. Солдаты ВС РФ отмечают, что украинцы пытались скрыть следы жестокого обращения, заставляя пленных приводить себя в порядок.
Также сообщается, что командир украинской воинской части Сергей Бурковский был заочно приговорен к 16 годам колонии за применение насилия к пленным российским военнослужащим, в том числе нанесение ножевого ранения одному из них. Бурковский был объявлен в международный розыск, передает РАПСИ.
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