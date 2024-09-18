На дорогах Челябинской области запустят 100 дополнительных камер видеофиксации

На дорогах Челябинской области в скором времени запустят в работу 100 дополнительных камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Таким образом, общее число комплексов видеофиксации вырастет до 300, сообщил в ходе пресс-конференции начальник ГАИ региону Иван Путков.
«Массово будут дополнительно запущены 100 комплексов видеофиксации. Итого в сумме в регионе будет работать порядка 300 комплексов видеофиксации», — заявил Путков.
По его словам, в настоящее время мониторинг обстановки дороги также осуществляется с помощью БПЛА. Но жители могут принять дрон ГАИ за украинский, начнется паника. Поэтому работа с беспилотниками ведется не массово, а планомерною.
«Более локально техустройства применяются на больших стройках. БПЛА могут применяться, чтобы оценить масштаб проделанных работ, а также использоваться при ЧС», — отметил начальник ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
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