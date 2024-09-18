18 сентября 2024

На дорогах Челябинской области запустят 100 дополнительных камер видеофиксации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные комплексы видеофиксации будут отслеживать нарушение ПДД Фото:

На дорогах Челябинской области в скором времени запустят в работу 100 дополнительных камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Таким образом, общее число комплексов видеофиксации вырастет до 300, сообщил в ходе пресс-конференции начальник ГАИ региону Иван Путков.

«Массово будут дополнительно запущены 100 комплексов видеофиксации. Итого в сумме в регионе будет работать порядка 300 комплексов видеофиксации», — заявил Путков.

По его словам, в настоящее время мониторинг обстановки дороги также осуществляется с помощью БПЛА. Но жители могут принять дрон ГАИ за украинский, начнется паника. Поэтому работа с беспилотниками ведется не массово, а планомерною.

«Более локально техустройства применяются на больших стройках. БПЛА могут применяться, чтобы оценить масштаб проделанных работ, а также использоваться при ЧС», — отметил начальник ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

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На дорогах Челябинской области в скором времени запустят в работу 100 дополнительных камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Таким образом, общее число комплексов видеофиксации вырастет до 300, сообщил в ходе пресс-конференции начальник ГАИ региону Иван Путков. «Массово будут дополнительно запущены 100 комплексов видеофиксации. Итого в сумме в регионе будет работать порядка 300 комплексов видеофиксации», — заявил Путков. По его словам, в настоящее время мониторинг обстановки дороги также осуществляется с помощью БПЛА. Но жители могут принять дрон ГАИ за украинский, начнется паника. Поэтому работа с беспилотниками ведется не массово, а планомерною. «Более локально техустройства применяются на больших стройках. БПЛА могут применяться, чтобы оценить масштаб проделанных работ, а также использоваться при ЧС», — отметил начальник ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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