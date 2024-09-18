Национализированный челябинский холдинг «Ариант» получит 1,5 миллиарда рублей

Агрохолдинг «Ариант» в Челябинске получит полтора миллиарда рублей на покупку техники. Как 19 сентября заявил управляющий холдинга Ринат Зайнуллин, средства выделила компания «Росагролизинг».
«На прошлой неделе подписал соглашение с 'Росагролизингом', получили одобрение и протоколы о выделении квоты в предоставлении льготного лизинга на сумму полтора миллиарда рублей», — рассказал Зайнуллин. Он также уточнил, что из этих средств более миллиарда рублей пойдет на приобретение сельскохозяйственной техники и транспортных средств, а оставшаяся часть будет направлена на реконструкцию и модернизацию производства.
Ринат Зайнуллин подчеркнул важность получения новой техники для развития агрохолдинга, упомянув необходимость в тракторах, комбайнах и приобретении пяти КамАЗов для нужд холдинга. Это позволит компании повысить эффективность работы и расширить производственные мощности.
Зайнуллин в ходе пресс-конференции рассказал о планах по модернизации предприятий, которые ранее принадлежали семье миллиардера Александра Аристова и теперь находятся в государственной собственности. Для этого потребуется строительство новых объектов, таких как дизбарьеры и мойки, на общую сумму инвестиций около семи млрд рублей.
В компании планируется повышение зарплат — в июне она увеличилась на 12%, а с сентября ожидается рост на 12-15%. Кроме того, работникам гарантируют возможность повышения квалификации через корпоративное обучение.
Холдинг «Ариант» национализирован в апреле по требованию Генпрокуратуры. Все активы переданы Росимуществу. Управление перешло к менеджерам «Россельхозбанка».
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