18 сентября 2024

Национализированный челябинский холдинг «Ариант» получит 1,5 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ринат Зайнуллин запланировал приобретение техники на 1,5 млрд рублей
Ринат Зайнуллин запланировал приобретение техники на 1,5 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Агрохолдинг «Ариант» в Челябинске получит полтора миллиарда рублей на покупку техники. Как 19 сентября заявил управляющий холдинга Ринат Зайнуллин, средства выделила компания «Росагролизинг».

«На прошлой неделе подписал соглашение с 'Росагролизингом', получили одобрение и протоколы о выделении квоты в предоставлении льготного лизинга на сумму полтора миллиарда рублей», — рассказал Зайнуллин. Он также уточнил, что из этих средств более миллиарда рублей пойдет на приобретение сельскохозяйственной техники и транспортных средств, а оставшаяся часть будет направлена на реконструкцию и модернизацию производства.

Ринат Зайнуллин подчеркнул важность получения новой техники для развития агрохолдинга, упомянув необходимость в тракторах, комбайнах и приобретении пяти КамАЗов для нужд холдинга. Это позволит компании повысить эффективность работы и расширить производственные мощности.

Зайнуллин в ходе пресс-конференции рассказал о планах по модернизации предприятий, которые ранее принадлежали семье миллиардера Александра Аристова и теперь находятся в государственной собственности. Для этого потребуется строительство новых объектов, таких как дизбарьеры и мойки, на общую сумму инвестиций около семи млрд рублей.

В компании планируется повышение зарплат — в июне она увеличилась на 12%, а с сентября ожидается рост на 12-15%. Кроме того, работникам гарантируют возможность повышения квалификации через корпоративное обучение.

Холдинг «Ариант» национализирован в апреле по требованию Генпрокуратуры. Все активы переданы Росимуществу. Управление перешло к менеджерам «Россельхозбанка».

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Агрохолдинг «Ариант» в Челябинске получит полтора миллиарда рублей на покупку техники. Как 19 сентября заявил управляющий холдинга Ринат Зайнуллин, средства выделила компания «Росагролизинг». «На прошлой неделе подписал соглашение с 'Росагролизингом', получили одобрение и протоколы о выделении квоты в предоставлении льготного лизинга на сумму полтора миллиарда рублей», — рассказал Зайнуллин. Он также уточнил, что из этих средств более миллиарда рублей пойдет на приобретение сельскохозяйственной техники и транспортных средств, а оставшаяся часть будет направлена на реконструкцию и модернизацию производства. Ринат Зайнуллин подчеркнул важность получения новой техники для развития агрохолдинга, упомянув необходимость в тракторах, комбайнах и приобретении пяти КамАЗов для нужд холдинга. Это позволит компании повысить эффективность работы и расширить производственные мощности. Зайнуллин в ходе пресс-конференции рассказал о планах по модернизации предприятий, которые ранее принадлежали семье миллиардера Александра Аристова и теперь находятся в государственной собственности. Для этого потребуется строительство новых объектов, таких как дизбарьеры и мойки, на общую сумму инвестиций около семи млрд рублей. В компании планируется повышение зарплат — в июне она увеличилась на 12%, а с сентября ожидается рост на 12-15%. Кроме того, работникам гарантируют возможность повышения квалификации через корпоративное обучение. Холдинг «Ариант» национализирован в апреле по требованию Генпрокуратуры. Все активы переданы Росимуществу. Управление перешло к менеджерам «Россельхозбанка».
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