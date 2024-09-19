Украинцев уличили в организации въезда африканцев в ЕС через Россию

В России задержаны участники группировки, помогающей за деньги въезжать африканцам в страны ЕС через Россию. Об этом сообщили в ФСБ РФ. В состав группировки входили украинцы, нигерийцы и граждане России. Организатор — гражданин Нигерии, преподаватель инженерной академии РУДН.
«ФСБ РФ совместно с МВД России и Росгвардией <…> пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся за денежное вознаграждение на организации въезда и транзитного перемещения через территорию РФ в страны Евросоюза выходцев с Африканского континента», — сообщили в ФСБ. Информацию об этом передает РИА Новости.
Группировка помогала иностранцам с заключением фиктивных браков и установлением отцовства над несовершеннолетними гражданами РФ, с последующим получением разрешения на временное пребывание и вида на жительство. Они также оформляли частные визы, для приобретения долгосрочных статусов пребывания в стране. ОПГ с 2021 года заработало не менее 60 миллионов рублей.
В рамках уголовного дела проведено 25 обысков и осмотров, допрошены более 25 свидетелей. Изъята техника, значительный объем миграционных документов и денежные средства. На данный момент задержаны организатор и пять активных участников ОПГ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.