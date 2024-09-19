Украинцев уличили в организации въезда африканцев в ЕС через Россию

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Прощание с Франсуа Нджелассили. Екатеринбург, африканец, прощание с нджелассили франсуа
В РФ арестованы члены ОПГ, они помогали африканцам перебраться в ЕС через Россию Фото:

В России задержаны участники группировки, помогающей за деньги въезжать африканцам в страны ЕС через Россию. Об этом сообщили в ФСБ РФ. В состав группировки входили украинцы, нигерийцы и граждане России. Организатор — гражданин Нигерии, преподаватель инженерной академии РУДН.

«ФСБ РФ совместно с МВД России и Росгвардией <…> пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся за денежное вознаграждение на организации въезда и транзитного перемещения через территорию РФ в страны Евросоюза выходцев с Африканского континента», — сообщили в ФСБ. Информацию об этом передает РИА Новости.

Группировка помогала иностранцам с заключением фиктивных браков и установлением отцовства над несовершеннолетними гражданами РФ, с последующим получением разрешения на временное пребывание и вида на жительство. Они также оформляли частные визы, для приобретения долгосрочных статусов пребывания в стране. ОПГ с 2021 года заработало не менее 60 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела проведено 25 обысков и осмотров, допрошены более 25 свидетелей. Изъята техника, значительный объем миграционных документов и денежные средства. На данный момент задержаны организатор и пять активных участников ОПГ.

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В России задержаны участники группировки, помогающей за деньги въезжать африканцам в страны ЕС через Россию. Об этом сообщили в ФСБ РФ. В состав группировки входили украинцы, нигерийцы и граждане России. Организатор — гражданин Нигерии, преподаватель инженерной академии РУДН. «ФСБ РФ совместно с МВД России и Росгвардией <…> пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся за денежное вознаграждение на организации въезда и транзитного перемещения через территорию РФ в страны Евросоюза выходцев с Африканского континента», — сообщили в ФСБ. Информацию об этом передает РИА Новости. Группировка помогала иностранцам с заключением фиктивных браков и установлением отцовства над несовершеннолетними гражданами РФ, с последующим получением разрешения на временное пребывание и вида на жительство. Они также оформляли частные визы, для приобретения долгосрочных статусов пребывания в стране. ОПГ с 2021 года заработало не менее 60 миллионов рублей. В рамках уголовного дела проведено 25 обысков и осмотров, допрошены более 25 свидетелей. Изъята техника, значительный объем миграционных документов и денежные средства. На данный момент задержаны организатор и пять активных участников ОПГ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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