Казачий атаман наградил волонтера и ветерана СВО из ЯНАО (фото из архива)
Активист из Пуровского района ЯНАО Алексей Шевцов получил медаль за участие в специальной военной операции от казаков. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях.
«Поздравляем Алексея с награждением медалью общественной организации „Казачество России“», — сообщается в telegram-канале «Волонтеры ГДН». Удостоверение к награде подписано верховным атаманом Олегом Кузьминым.
Шевцов поблагодарил генерал-лейтенанта казачьих войск Кузьмина за оказанное доверие. Активист отметил, что это общая награда.
Алексей Шевцов получил медаль от казаков РФ
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