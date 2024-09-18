18 сентября 2024

Верховный атаман наградил активиста из ЯНАО медалью. Фото

Волонтер и ветеран СВО Шевцов получил медаль от казачества России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Казачий атаман наградил волонтера и ветерана СВО из ЯНАО (фото из архива)
Казачий атаман наградил волонтера и ветерана СВО из ЯНАО (фото из архива) Фото:

Активист из Пуровского района ЯНАО Алексей Шевцов получил медаль за участие в специальной военной операции от казаков. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях.

«Поздравляем Алексея с награждением медалью общественной организации „Казачество России“», — сообщается в telegram-канале «Волонтеры ГДН». Удостоверение к награде подписано верховным атаманом Олегом Кузьминым.

Шевцов поблагодарил генерал-лейтенанта казачьих войск Кузьмина за оказанное доверие. Активист отметил, что это общая награда.

Алексей Шевцов получил медаль от казаков РФ
Алексей Шевцов получил медаль от казаков РФ
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Активист из Пуровского района ЯНАО Алексей Шевцов получил медаль за участие в специальной военной операции от казаков. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях. «Поздравляем Алексея с награждением медалью общественной организации „Казачество России“», — сообщается в telegram-канале «Волонтеры ГДН». Удостоверение к награде подписано верховным атаманом Олегом Кузьминым. Шевцов поблагодарил генерал-лейтенанта казачьих войск Кузьмина за оказанное доверие. Активист отметил, что это общая награда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...