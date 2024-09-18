Налеты на «Жизньмарт»: как 19-летний парень сколотил банду грабителей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 19-летний парень сколотил банду юных грабителей

19 сентября 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

В группировку входят юноши из неблагополучных семей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на протяжении нескольких лет банда подростков грабит магазины, в числе которых точки «Жизньмарта». Главарем группировки считается 19-летний Рамазан, у которого могут быть влиятельные покровители. Подробности о налетах банды и лидере, сумевшим собрать вокруг себя десятки юношей, — в материале URA.RU. «Свою деятельность Рамазан начал еще в 15 лет, когда был в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Орджоникидзевского района. Он часто сбегал из учреждения, а потом подтянул за собой подростков. Водил их „работать на базу“. За выполненную работу ему платили деньги, а своим приспешникам он отдавал лишь малую часть — не больше 500 рублей каждому. Сотрудники ПДН пытались бороться с Рамазаном, но безуспешно», — сказал собеседник агентства. После этого, по его словам, Рамазан получил социальное жилье и покинул стены СРЦН (мать юноши лишена родительских прав). «Он — физически развит, хитрый и скользкий. Собрал вокруг себя подростков помладше из неблагополучных семей с Эльмаша, Вторчермета и ВИЗа, которым пообещал золотые горы. Этих парней он начал отправлять на кражи. Они вламываются в „Жизньмарты“, стоматологии, табачные лавки и прочие магазины. И выносят оттуда сейфы, кассовые ящики и все, что можно будет легко продать. Все ворованное тащится Рамазану», — продолжил источник. Всего в банде Рамазана может быть около 20 человек. Новость по теме Банда подростков грабит магазины «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Видео Почерк всех преступлений одинаковый. Это говорит об устойчивости группы, и что у каждого члена банды есть своя определенная роль, считает собеседник. Возможно, у Рамазана есть связи среди полицейских и покровители в таджикской диаспоре (эта информация не подтверждена). «Наверняка есть люди, которые наставляют его, а взамен получают прибыль с награбленного», — думает инсайдер. «Большой проблемой в этой истории является то, что Рамазан по сути ломает жизни молодых парней. В нем они видят своего старшего брата. Но связавшись с ним, у них появляются проблемы. Их арестовывают, отправляют в колонию. В некоторых случаях их специально подставляет сам Рамазан. При этом ему почему-то всегда удается избежать ответственности», — заключил собеседник. Сейчас правоохранители разыскивают Рамазана. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на протяжении нескольких лет банда подростков грабит магазины, в числе которых точки «Жизньмарта». Главарем группировки считается 19-летний Рамазан, у которого могут быть влиятельные покровители. Подробности о налетах банды и лидере, сумевшим собрать вокруг себя десятки юношей, — в материале URA.RU. «Свою деятельность Рамазан начал еще в 15 лет, когда был в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Орджоникидзевского района. Он часто сбегал из учреждения, а потом подтянул за собой подростков. Водил их „работать на базу“. За выполненную работу ему платили деньги, а своим приспешникам он отдавал лишь малую часть — не больше 500 рублей каждому. Сотрудники ПДН пытались бороться с Рамазаном, но безуспешно», — сказал собеседник агентства. После этого, по его словам, Рамазан получил социальное жилье и покинул стены СРЦН (мать юноши лишена родительских прав). «Он — физически развит, хитрый и скользкий. Собрал вокруг себя подростков помладше из неблагополучных семей с Эльмаша, Вторчермета и ВИЗа, которым пообещал золотые горы. Этих парней он начал отправлять на кражи. Они вламываются в „Жизньмарты“, стоматологии, табачные лавки и прочие магазины. И выносят оттуда сейфы, кассовые ящики и все, что можно будет легко продать. Все ворованное тащится Рамазану», — продолжил источник. Всего в банде Рамазана может быть около 20 человек. Почерк всех преступлений одинаковый. Это говорит об устойчивости группы, и что у каждого члена банды есть своя определенная роль, считает собеседник. Возможно, у Рамазана есть связи среди полицейских и покровители в таджикской диаспоре (эта информация не подтверждена). «Наверняка есть люди, которые наставляют его, а взамен получают прибыль с награбленного», — думает инсайдер. «Большой проблемой в этой истории является то, что Рамазан по сути ломает жизни молодых парней. В нем они видят своего старшего брата. Но связавшись с ним, у них появляются проблемы. Их арестовывают, отправляют в колонию. В некоторых случаях их специально подставляет сам Рамазан. При этом ему почему-то всегда удается избежать ответственности», — заключил собеседник. Сейчас правоохранители разыскивают Рамазана. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.