18 сентября 2024

В Верхнюю Пышму везут уникальную подводную лодку для туристов. Фото

В музей в Верхней Пышме везут подводный аппарат «Нептун» из Северодвинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, ВМФ, подводный флот, северный флот
Аппарат должен был радовать туристов в море, но теперь он будет удивлять людей на суше (архивное фото) Фото:

Музей военной техники в Верхней Пышме пополнится новым экспонатом. В начале следующей недели туда прибудет аппарат «Нептун» — уникальная разработка советских ученых для подводных туристических экскурсий, так и не увидевшая глубин в годы развала СССР. Подробности URA.RU рассказала пресс-секретарь организации Надежда Агапова.

«„Нептун“ создан в 1990-м году в единственном экземпляре специально для подводных туристических экскурсий. Однако проект после тестовых испытаний не „уплыл в открытое море“. В 2012 году был признан памятником науки и техники», — сказала представитель музея.

Как следует из открытых данных, «Нептун» предназначался для погружения туристов на глубину порядка 40 метров, но испытания не прошел. Когда выяснилось, что он не подходит для отечественных вод, его доставили в Карибское море на остров Антигуа. Но и там лодка не нашла применения и в конце 90-х вернулась в Россию. После развала Союза чудо-аппарат кочевал из одних частных рук в другие, из него даже хотели сделать плавучий ресторан в Москве. Сейчас новый экспонат находится в пути на Урал: его везут наземным транспортом из Северодвинска — где он и был создан на заводе «Севмаш» более 30 лет назад.

В Северодвинске «Нептун» стоял на воде. Его подняли и погрузили с помощью крана
В Северодвинске «Нептун» стоял на воде. Его подняли и погрузили с помощью крана
Фото:
Подлодке предстоит преодолеть 1500 км до Урала
Подлодке предстоит преодолеть 1500 км до Урала
Фото:
Уникальный экспонат приведут в порядок, он будет храниться на суше — вдали от морей и океанов
Уникальный экспонат приведут в порядок, он будет храниться на суше — вдали от морей и океанов
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Музей военной техники в Верхней Пышме пополнится новым экспонатом. В начале следующей недели туда прибудет аппарат «Нептун» — уникальная разработка советских ученых для подводных туристических экскурсий, так и не увидевшая глубин в годы развала СССР. Подробности URA.RU рассказала пресс-секретарь организации Надежда Агапова. «„Нептун“ создан в 1990-м году в единственном экземпляре специально для подводных туристических экскурсий. Однако проект после тестовых испытаний не „уплыл в открытое море“. В 2012 году был признан памятником науки и техники», — сказала представитель музея. Как следует из открытых данных, «Нептун» предназначался для погружения туристов на глубину порядка 40 метров, но испытания не прошел. Когда выяснилось, что он не подходит для отечественных вод, его доставили в Карибское море на остров Антигуа. Но и там лодка не нашла применения и в конце 90-х вернулась в Россию. После развала Союза чудо-аппарат кочевал из одних частных рук в другие, из него даже хотели сделать плавучий ресторан в Москве. Сейчас новый экспонат находится в пути на Урал: его везут наземным транспортом из Северодвинска — где он и был создан на заводе «Севмаш» более 30 лет назад.
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