Жительницы Челябинска Марина Водянникова и Ева Усатова победили на первенстве мира по муайтай. Соревнования проходили в Бангкоке и в них участвовало более 1700 участников из 110 стран, сообщает 19 сентября Федерация муайтай региона.
«На соревнованиях в Бангкоке победы одержали Марина Водянникова и Ева Усатова. На первенстве мира девушки стали лучшими в возрастной категории 12-13 лет». Водянникова из СШОР «Мастер» успешно выступила в весовой категории до 52 килограммов», — сообщили в группе «Челябинская областная федерация муайтай» в соцсети «ВКонтакте». Усатова же победила в категории до 63,5.
Спортсмены выступали под нейтральным флагом в составе сборной России. Как уточнили в федерации, это первый случай, когда две челябинские спортсменки одновременно становятся победительницами таких престижных мировых соревнований.
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