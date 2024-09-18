18 сентября 2024

Две юные челябинки завоевали золото на первенстве мира по тайскому боксу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по муайтай проходили в столице Таиланда (архивное фото)
Соревнования по муайтай проходили в столице Таиланда (архивное фото) Фото:

Жительницы Челябинска Марина Водянникова и Ева Усатова победили на первенстве мира по муайтай. Соревнования проходили в Бангкоке и в них участвовало более 1700 участников из 110 стран, сообщает 19 сентября Федерация муайтай региона.

«На соревнованиях в Бангкоке победы одержали Марина Водянникова и Ева Усатова. На первенстве мира девушки стали лучшими в возрастной категории 12-13 лет». Водянникова из СШОР «Мастер» успешно выступила в весовой категории до 52 килограммов», — сообщили в группе «Челябинская областная федерация муайтай» в соцсети «ВКонтакте». Усатова же победила в категории до 63,5.

Спортсмены выступали под нейтральным флагом в составе сборной России. Как уточнили в федерации, это первый случай, когда две челябинские спортсменки одновременно становятся победительницами таких престижных мировых соревнований.

Челябинки (в центре) стали лучшими на первенстве мира по тайскому боксу
Челябинки (в центре) стали лучшими на первенстве мира по тайскому боксу
Фото:

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Жительницы Челябинска Марина Водянникова и Ева Усатова победили на первенстве мира по муайтай. Соревнования проходили в Бангкоке и в них участвовало более 1700 участников из 110 стран, сообщает 19 сентября Федерация муайтай региона. «На соревнованиях в Бангкоке победы одержали Марина Водянникова и Ева Усатова. На первенстве мира девушки стали лучшими в возрастной категории 12-13 лет». Водянникова из СШОР «Мастер» успешно выступила в весовой категории до 52 килограммов», — сообщили в группе «Челябинская областная федерация муайтай» в соцсети «ВКонтакте». Усатова же победила в категории до 63,5. Спортсмены выступали под нейтральным флагом в составе сборной России. Как уточнили в федерации, это первый случай, когда две челябинские спортсменки одновременно становятся победительницами таких престижных мировых соревнований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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