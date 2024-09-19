В Москве ликвидировали крупную нарколабораторию, связанную с Украиной

19 сентября 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

В ликвидированной нарколаборатории было найдено сырье для производства метадона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России объявила о ликвидации подпольной лаборатории по производству метадона в Подмосковье. Отмечается, что лаборатория связана с Украиной. Силовики обнаружили более 100 килограммов прекурсоров и оборудование для производства метадона. «В рамках операции в Московской области была обнаружена и изъята значительная партия прекурсоров весом 103 килограмма, а также химическое оборудование, предназначенное для производства метадона», — передает «Ридус» информацию из пресс-службы ФТС. Отмечается, что такого количества сырья хватило бы на создание более 80 килограммов метадона, на черном рынке его стоимость превышает 400 млн рублей. Таможенники отследили фуру с запрещенными веществами из Казахстана до логистического центра в Москве. Получателем груза оказался 34-летний россиянин, который использовал арендованный дом в деревне Алферово для преступных целей. Во время обыска в доме были изъяты порошкообразные вещества, жидкости, стеклянные колбы и другие предметы, используемые для производства наркотиков. Установлено, что финансирование деятельности лаборатории поступало с Украины, а прекурсоры заказывались через интернет-магазины. По факту контрабанды прекурсоров возбуждено уголовное дело. За данное преступление законодательством предусмотрены санкции от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей или пожизненное лишение свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России объявила о ликвидации подпольной лаборатории по производству метадона в Подмосковье. Отмечается, что лаборатория связана с Украиной. Силовики обнаружили более 100 килограммов прекурсоров и оборудование для производства метадона. «В рамках операции в Московской области была обнаружена и изъята значительная партия прекурсоров весом 103 килограмма, а также химическое оборудование, предназначенное для производства метадона», — передает «Ридус» информацию из пресс-службы ФТС. Отмечается, что такого количества сырья хватило бы на создание более 80 килограммов метадона, на черном рынке его стоимость превышает 400 млн рублей. Таможенники отследили фуру с запрещенными веществами из Казахстана до логистического центра в Москве. Получателем груза оказался 34-летний россиянин, который использовал арендованный дом в деревне Алферово для преступных целей. Во время обыска в доме были изъяты порошкообразные вещества, жидкости, стеклянные колбы и другие предметы, используемые для производства наркотиков. Установлено, что финансирование деятельности лаборатории поступало с Украины, а прекурсоры заказывались через интернет-магазины. По факту контрабанды прекурсоров возбуждено уголовное дело. За данное преступление законодательством предусмотрены санкции от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей или пожизненное лишение свободы.