Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Киевом

Лукашенко: мы готовы сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР

19 сентября 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Белоруссия готова сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР Фото: Пресс-служба президента Казахстана Белоруссия готова сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Народной Республикой. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой [Народной] Республикой», — заявил Лукашенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Его слова приводит РИА Новости. По словам Лукашенко, Белоруссия сотрудничает с ДНР с момента, когда регион формально еще был в составе Украины. Он отметил, что для этого есть определенные наработки и созданы базовые условия. Так, в 2023 году республики подписали соглашения в сфере развития сотрудничества в сельском хозяйстве, машиностроении, угольной отрасли и поставках пищевой продукции. Лукашенко также не раз заявлял, что никаких приказов о том, чтобы воевать за пределами Беларуси, не будет. По его словам, страна будет воевать только тогда, когда к ней придут с плохими намерениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белоруссия готова сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Народной Республикой. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой [Народной] Республикой», — заявил Лукашенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Его слова приводит РИА Новости. По словам Лукашенко, Белоруссия сотрудничает с ДНР с момента, когда регион формально еще был в составе Украины. Он отметил, что для этого есть определенные наработки и созданы базовые условия. Так, в 2023 году республики подписали соглашения в сфере развития сотрудничества в сельском хозяйстве, машиностроении, угольной отрасли и поставках пищевой продукции. Лукашенко также не раз заявлял, что никаких приказов о том, чтобы воевать за пределами Беларуси, не будет. По его словам, страна будет воевать только тогда, когда к ней придут с плохими намерениями.