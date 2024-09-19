Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Киевом

Лукашенко: мы готовы сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР
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Саммит ШОС в Астане, лукашенко александр
Белоруссия готова сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР Фото:

Белоруссия готова сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Народной Республикой. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой [Народной] Республикой», — заявил Лукашенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Лукашенко, Белоруссия сотрудничает с ДНР с момента, когда регион формально еще был в составе Украины. Он отметил, что для этого есть определенные наработки и созданы базовые условия. Так, в 2023 году республики подписали соглашения в сфере развития сотрудничества в сельском хозяйстве, машиностроении, угольной отрасли и поставках пищевой продукции.

Лукашенко также не раз заявлял, что никаких приказов о том, чтобы воевать за пределами Беларуси, не будет. По его словам, страна будет воевать только тогда, когда к ней придут с плохими намерениями.

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Белоруссия готова сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Народной Республикой. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой [Народной] Республикой», — заявил Лукашенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Его слова приводит РИА Новости. По словам Лукашенко, Белоруссия сотрудничает с ДНР с момента, когда регион формально еще был в составе Украины. Он отметил, что для этого есть определенные наработки и созданы базовые условия. Так, в 2023 году республики подписали соглашения в сфере развития сотрудничества в сельском хозяйстве, машиностроении, угольной отрасли и поставках пищевой продукции. Лукашенко также не раз заявлял, что никаких приказов о том, чтобы воевать за пределами Беларуси, не будет. По его словам, страна будет воевать только тогда, когда к ней придут с плохими намерениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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