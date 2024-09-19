Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Киевом

Белоруссия готова сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Народной Республикой. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой [Народной] Республикой», — заявил Лукашенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Лукашенко, Белоруссия сотрудничает с ДНР с момента, когда регион формально еще был в составе Украины. Он отметил, что для этого есть определенные наработки и созданы базовые условия. Так, в 2023 году республики подписали соглашения в сфере развития сотрудничества в сельском хозяйстве, машиностроении, угольной отрасли и поставках пищевой продукции.
Лукашенко также не раз заявлял, что никаких приказов о том, чтобы воевать за пределами Беларуси, не будет. По его словам, страна будет воевать только тогда, когда к ней придут с плохими намерениями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.