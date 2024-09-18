Экс-чиновник Роспотребнадзора ХМАО, обвиняемый в коррупции, отправился на СВО

Бывший начальник отдела Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району ХМАО Александр Щербаков, обвиняемый в получении взяток, подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Ему успели вменить 10 эпизодов по статьям УК РФ «Получение взятки» и «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», сообщил инсайдер URA.RU.
«Теперь уголовное дело приостановлено. Оно возобновится, когда Щербаков вернется с фронта. Если он получит какую-либо госнаграду, будет решаться вопрос о прекращении уголовного преследования», — сообщает инсайдер.
По данным следствия, Щербаков получал материальное вознаграждение от директора частных детских садов взамен за то, что не проводил проверочные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях. В качестве взяток он получил более двух миллионов рублей, а также iPhone и бронежилет.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по ХМАО. Ответ ожидается
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