18 сентября 2024

Экс-чиновник Роспотребнадзора ХМАО, обвиняемый в коррупции, отправился на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-глава Роспотребнадзора по Пыть-Яху, Нефтеюганску и Нефтеюганскому району Александр Щербаков отправился в зону СВО
Экс-глава Роспотребнадзора по Пыть-Яху, Нефтеюганску и Нефтеюганскому району Александр Щербаков отправился в зону СВО Фото:

Бывший начальник отдела Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району ХМАО Александр Щербаков, обвиняемый в получении взяток, подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Ему успели вменить 10 эпизодов по статьям УК РФ «Получение взятки» и «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», сообщил инсайдер URA.RU.

«Теперь уголовное дело приостановлено. Оно возобновится, когда Щербаков вернется с фронта. Если он получит какую-либо госнаграду, будет решаться вопрос о прекращении уголовного преследования», — сообщает инсайдер.

По данным следствия, Щербаков получал материальное вознаграждение от директора частных детских садов взамен за то, что не проводил проверочные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях. В качестве взяток он получил более двух миллионов рублей, а также iPhone и бронежилет. 

URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по ХМАО. Ответ ожидается

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Бывший начальник отдела Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району ХМАО Александр Щербаков, обвиняемый в получении взяток, подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Ему успели вменить 10 эпизодов по статьям УК РФ «Получение взятки» и «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», сообщил инсайдер URA.RU. «Теперь уголовное дело приостановлено. Оно возобновится, когда Щербаков вернется с фронта. Если он получит какую-либо госнаграду, будет решаться вопрос о прекращении уголовного преследования», — сообщает инсайдер. По данным следствия, Щербаков получал материальное вознаграждение от директора частных детских садов взамен за то, что не проводил проверочные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях. В качестве взяток он получил более двух миллионов рублей, а также iPhone и бронежилет.  URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по ХМАО. Ответ ожидается
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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