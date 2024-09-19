МК: участникам захвата офисов Wildberries обещали дать по 100 тысяч рублей

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Люди Бакальчука при нападении на офис Wildberries надеялись получить по 100 тысяч рублей Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Людям сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука обещали 100 тысяч рублей каждому за захват головного офиса компании в Москве. Также им гарантировали отсутствие проблем после захвата, однако на них устроили облаву. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Бойцам, пришедшим в бизнес-центр „Романов двор“ в сопровождении Владислава Бакальчука, обещали 100 тысяч рублей (каждому). При этом перед ними не ставилась задача устроить погром», — передает MK.RU слова источника.

Собеседник издания добавил, что бойцам не давали приказа зверствовать или бить кого-то, однако им сказали показать силу. Кроме того, людям Бакальчука обещали, что после произошедшего у них не возникнет проблем.

Возле офиса Wildberries 18 сентября произошла стрельба, в результате которой два человека скончались и несколько получили ранения. Основательница компании Татьяна Бакальчук выразила мнение, что за нападением стоит ее бывший супруг Владислав, который предпринял попытку «рейдерского захвата». Сам мужчина отвергает обвинения в свой адрес и заявляет о своей непричастности к случившемуся. В результате произошедшего в Москве возбудили по уголовное дело, Владиславу Бакальчуку и еще шести лицам были предъявлены обвинения.

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Людям сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука обещали 100 тысяч рублей каждому за захват головного офиса компании в Москве. Также им гарантировали отсутствие проблем после захвата, однако на них устроили облаву. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Бойцам, пришедшим в бизнес-центр „Романов двор“ в сопровождении Владислава Бакальчука, обещали 100 тысяч рублей (каждому). При этом перед ними не ставилась задача устроить погром», — передает MK.RU слова источника. Собеседник издания добавил, что бойцам не давали приказа зверствовать или бить кого-то, однако им сказали показать силу. Кроме того, людям Бакальчука обещали, что после произошедшего у них не возникнет проблем. Возле офиса Wildberries 18 сентября произошла стрельба, в результате которой два человека скончались и несколько получили ранения. Основательница компании Татьяна Бакальчук выразила мнение, что за нападением стоит ее бывший супруг Владислав, который предпринял попытку «рейдерского захвата». Сам мужчина отвергает обвинения в свой адрес и заявляет о своей непричастности к случившемуся. В результате произошедшего в Москве возбудили по уголовное дело, Владиславу Бакальчуку и еще шести лицам были предъявлены обвинения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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