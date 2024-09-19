Владислава Бакальчука обвинили в убийстве после стычки возле Wildberries

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Бакальчук обвинен по пяти статьям Уголовного кодекса РФ Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук после перестрелки возле головного офиса компании в Москве был обвинен в убийстве, самоуправстве и покушении на правоохранителей. Об этом сообщают адвокаты Бакальчука.

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«Сегодня утром, около 7:30, Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч.2 — убийство; ч.3 ст. 30 — ч.1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; ст. 330 — самоуправство», — говорится в письме адвокатов. Оно есть в распоряжении URA.RU.

После потасовки у офиса маркетплейса его сооснователя задержали на 48 часов. Адвокаты говорят, что все обвинения в адрес Бакальчука абсурдны. Также они уверены, что следствие обратит внимание на тот факт, что братья Мирзоян и основатель компании Татьяна Бакальчук в открытую ведут сотрудничество с преступниками: в числе нанятых ими охранников оказались террористы.

У офиса маркетплейса Wildberries в Москве 18 сентября произошла перестрелка, в результате которой погибли два сотрудника охраны. Татьяна Бакальчук выразила мнение, что за произошедшим стоит ее бывший супруг, она обвинила его в организации «рейдерского захвата». Владислав Бакальчук, в свою очередь, заявил, что он сам является пострадавшим в данной ситуации. После инцидента против Бакальчука было возбуждено уголовное дело об убийстве. Более подробно о ситуации у офиса маркетплейса — в материале URA.RU.

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Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук после перестрелки возле головного офиса компании в Москве был обвинен в убийстве, самоуправстве и покушении на правоохранителей. Об этом сообщают адвокаты Бакальчука. «Сегодня утром, около 7:30, Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч.2 — убийство; ч.3 ст. 30 — ч.1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; ст. 330 — самоуправство», — говорится в письме адвокатов. Оно есть в распоряжении URA.RU. После потасовки у офиса маркетплейса его сооснователя задержали на 48 часов. Адвокаты говорят, что все обвинения в адрес Бакальчука абсурдны. Также они уверены, что следствие обратит внимание на тот факт, что братья Мирзоян и основатель компании Татьяна Бакальчук в открытую ведут сотрудничество с преступниками: в числе нанятых ими охранников оказались террористы. У офиса маркетплейса Wildberries в Москве 18 сентября произошла перестрелка, в результате которой погибли два сотрудника охраны. Татьяна Бакальчук выразила мнение, что за произошедшим стоит ее бывший супруг, она обвинила его в организации «рейдерского захвата». Владислав Бакальчук, в свою очередь, заявил, что он сам является пострадавшим в данной ситуации. После инцидента против Бакальчука было возбуждено уголовное дело об убийстве. Более подробно о ситуации у офиса маркетплейса — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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