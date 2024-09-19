Борьба за Wilberries привела к жертвам: что нужно знать о конфликте четы Бакальчуков

Возле офиса компании Wildberries 18 сентября произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека, еще несколько получили ранения. В произошедшем основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обвинила экс-супруга Владислава, заявив, что тот пытался произвести «рейдерский захват». Бакальчуку и еще шести фигурантам дела о стрельбе были предъявлены обвинения. Что известно о конфликте — в материале URA.RU
Стрельба у первого офиса
Во время попытки сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука войти в офис компании с бойцами ММА возник конфликт с охраной, что привело к драке и стрельбе. Активное противостояние длилось несколько минут, люди начали выбираться из здания через черный вход, к этому моменту в бизнес центр (БЦ) «Романов Двор» зашли сотрудники полиции.
В результате инцидента погибли два человека, еще десять получили ранения. Среди пострадавших оказались полицейские и известные спортсмены. Здание БЦ повреждено: сломаны двери, разбиты стекла, разбросана мебель. Представители Wildberries пообещали поддержать родных и близких погибших при стрельбе в БЦ.
Полиция задержала около 28 человек, некоторые из которых сопротивлялись при задержании. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, в том числе за убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Атака на второй офис
По словам журналистки Ксении Собчак, был атакован еще один офис Wildberries в здании БЦ «Искра Парк» на станции метро Динамо. Более десятка мужчин в черной или серой одежде парализовали работу офиса компании. Они занимали места работников компании, ходили по помещениям. Некоторые были в головных уборах и медицинских масках.
Версии произошедшего
По словам пресс-службы Wildberries, Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис компании со своей охраной. «В офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — сообщили в WB.
Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обвинила своего экс-супруга в попытке рейдерского захвата офисов компании. Она также записала видеообращение к Владиславу, в котором возложила ответственность за погибших и раненых на отца своих детей. Бакальчук отметила, что уже подала исковое заявление о расторжении брака, решение по которому пока не принято.
Сам Владислав Бакальчук утверждает, что прибыл на запланированную встречу и что стрельбу начали сотрудники охраны Wildberries. Он также подчеркнул, что не имел намерений применять угрозы или насилие.
Конфликт между сооснователями Wildberries
Конфликт между Владиславом и Татьяной Бакальчук возник на фоне объединения компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, что привело к созданию ООО «РВБ» с учредителями ООО «Вайлдбериз» и ООО «Стинн». Владислав Бакальчук сообщил об остановке строительства складов компанией, принадлежащей ему «ВБ Девелопмент», из-за заблокированных платежей со стороны руководства маркетплейса. В ответ Wildberries обвинила «ВБ Девелопмент» в неисполнении контрактных обязательств и рассматривает передачу контрактов другому подрядчику.
Расследование
Следственный комитет проводит расследование инцидента, при этом уголовное дело возбуждено по нескольким статьям. Среди них: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).
Последствия инцидента
Юрист Александр Хаминский предупредил о возможных уголовно-правовых последствиях для Владислава и Татьяны Бакальчук в связи с конфликтом в московском офисе Wildberries. В интервью с NEWS.ru он подчеркнул, что закон четко регламентирует основания для применения оружия и ответственность за его использование. При отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью использование оружия считается недопустимым.
Обвинения в самоуправстве могут повлечь до пяти лет лишения свободы. Также возможно возбуждение уголовных дел по статьям о хулиганстве и причинении вреда здоровью. Ранение сотрудника полиции может привести к более строгому наказанию: от пяти до десяти лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.