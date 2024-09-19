Baza: в Пулково задержали россиянку за шоколадку с наркотиками

Туристка, вернувшаяся из Турции, была задержана в Пулково из-за съеденной шоколадки с наркотиками. Ей может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«На Ольгу могут возбудить уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Ей может грозить до семи лет тюрьмы», — говорится в сообщении.
Отдыхавшая в Турции Ольга возвращалась из отпуска и была остановлена в аэропорту Пулково из-за надкусанной шоколадки, на упаковке которой были надписи «CBD 500 MG», «CANNABISINFUSED». Экспертиза подтвердила наличие в составе лакомства наркотического вещества.
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