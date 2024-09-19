Baza: в Пулково задержали россиянку за шоколадку с наркотиками

Шоколадка из Турции стала причиной задержания туристки в Пулково

19 сентября 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Девушка подозревается контрабанде наркотиков из-за шоколада Фото: CC BY-ND 2.0\Lee McCoy\Flickr Туристка, вернувшаяся из Турции, была задержана в Пулково из-за съеденной шоколадки с наркотиками. Ей может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На Ольгу могут возбудить уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Ей может грозить до семи лет тюрьмы», — говорится в сообщении. Отдыхавшая в Турции Ольга возвращалась из отпуска и была остановлена в аэропорту Пулково из-за надкусанной шоколадки, на упаковке которой были надписи «CBD 500 MG», «CANNABISINFUSED». Экспертиза подтвердила наличие в составе лакомства наркотического вещества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристка, вернувшаяся из Турции, была задержана в Пулково из-за съеденной шоколадки с наркотиками. Ей может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На Ольгу могут возбудить уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Ей может грозить до семи лет тюрьмы», — говорится в сообщении. Отдыхавшая в Турции Ольга возвращалась из отпуска и была остановлена в аэропорту Пулково из-за надкусанной шоколадки, на упаковке которой были надписи «CBD 500 MG», «CANNABISINFUSED». Экспертиза подтвердила наличие в составе лакомства наркотического вещества.