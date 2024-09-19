Baza: в Пулково задержали россиянку за шоколадку с наркотиками

Шоколадка из Турции стала причиной задержания туристки в Пулково
© Служба новостей «URA.RU»
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Плитка шоколада. Stock
Девушка подозревается контрабанде наркотиков из-за шоколада Фото:

Туристка, вернувшаяся из Турции, была задержана в Пулково из-за съеденной шоколадки с наркотиками. Ей может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«На Ольгу могут возбудить уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Ей может грозить до семи лет тюрьмы», — говорится в сообщении.

Отдыхавшая в Турции Ольга возвращалась из отпуска и была остановлена в аэропорту Пулково из-за надкусанной шоколадки, на упаковке которой были надписи «CBD 500 MG», «CANNABISINFUSED». Экспертиза подтвердила наличие в составе лакомства наркотического вещества.

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Туристка, вернувшаяся из Турции, была задержана в Пулково из-за съеденной шоколадки с наркотиками. Ей может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На Ольгу могут возбудить уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Ей может грозить до семи лет тюрьмы», — говорится в сообщении. Отдыхавшая в Турции Ольга возвращалась из отпуска и была остановлена в аэропорту Пулково из-за надкусанной шоколадки, на упаковке которой были надписи «CBD 500 MG», «CANNABISINFUSED». Экспертиза подтвердила наличие в составе лакомства наркотического вещества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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