В Пермском крае иномарка насмерть сбила пешехода

Женщина ехала за рулем "Киа"
В Губахе (Пермский край) водитель на автомобиле «Киа» сбил мужчину, который переходил дорогу. Пешеход скончался на месте, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
«Ночью 19 сентября водитель автомобиля „Киа“, женщина 1983 года рождения, допустила наезд на пешехода 1980 года рождения. Последний переходил проезжую часть в неустановленном месте», — сказано в сообщении.
Мужчина умер до приезда скорой помощи. По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
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