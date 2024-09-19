В Пермском крае иномарка насмерть сбила пешехода

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Женщина ехала за рулем "Киа"
Женщина ехала за рулем "Киа" Фото:

В Губахе (Пермский край) водитель на автомобиле «Киа» сбил мужчину, который переходил дорогу. Пешеход скончался на месте, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

«Ночью 19 сентября водитель автомобиля „Киа“, женщина 1983 года рождения, допустила наезд на пешехода 1980 года рождения. Последний переходил проезжую часть в неустановленном месте», — сказано в сообщении.

Мужчина умер до приезда скорой помощи. По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

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В Губахе (Пермский край) водитель на автомобиле «Киа» сбил мужчину, который переходил дорогу. Пешеход скончался на месте, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. «Ночью 19 сентября водитель автомобиля „Киа“, женщина 1983 года рождения, допустила наезд на пешехода 1980 года рождения. Последний переходил проезжую часть в неустановленном месте», — сказано в сообщении. Мужчина умер до приезда скорой помощи. По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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