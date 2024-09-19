19 сентября 2024

Возле высотки на Уралмаше обнаружили труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , высотка, ипотека, жк, жилье
По словам очевидцев мужчина выпал из окна высотки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в жилом районе Уралмаш возле 26-этажного дома на улице Индустрии, 66 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Уралмаш. На ул. Индустрии, 66 выпал мужчина…», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области заявили URA.RU, что отделом по Орджоникидзевскому району организован выезд на место происшествия по поступившей информации. Полиция устанавливает личность погибшего.

Мужчину нашли во дворе дома на ул. Индустрии, 66
Мужчину нашли во дворе дома на ул. Индустрии, 66
Фото:

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В Екатеринбурге в жилом районе Уралмаш возле 26-этажного дома на улице Индустрии, 66 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Уралмаш. На ул. Индустрии, 66 выпал мужчина…», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области заявили URA.RU, что отделом по Орджоникидзевскому району организован выезд на место происшествия по поступившей информации. Полиция устанавливает личность погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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