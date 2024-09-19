По словам очевидцев мужчина выпал из окна высотки (архивное фото)
В Екатеринбурге в жилом районе Уралмаш возле 26-этажного дома на улице Индустрии, 66 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Уралмаш. На ул. Индустрии, 66 выпал мужчина…», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области заявили URA.RU, что отделом по Орджоникидзевскому району организован выезд на место происшествия по поступившей информации. Полиция устанавливает личность погибшего.
Мужчину нашли во дворе дома на ул. Индустрии, 66
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