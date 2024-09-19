В центре Одессы снесут памятник Пушкину

Глава ОВА Кипер сообщил, что в Одессе снесут памятник Александру Пушкину
Памятник Александру Пушкину в Одессе будет демонтирован. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Подписано распоряжение о его сносе. Мы его будем сносить», — сообщил Кипер в интервью для YouTube-канала «Сила городов».
Решение о сносе памятника российскому поэту противоречит ранее озвученной позиции мэра Одессы Геннадия Труханова, который в августе заявлял о сохранении памятника как культурного наследия. Труханов подчеркивал, что памятник был установлен на средства горожан.
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