19 сентября 2024

В центре Одессы снесут памятник Пушкину

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Глава ОВА Кипер сообщил, что в Одессе снесут памятник Александру Пушкину Фото:

Памятник Александру Пушкину в Одессе будет демонтирован. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Подписано распоряжение о его сносе. Мы его будем сносить», — сообщил Кипер в интервью для YouTube-канала «Сила городов».

Решение о сносе памятника российскому поэту противоречит ранее озвученной позиции мэра Одессы Геннадия Труханова, который в августе заявлял о сохранении памятника как культурного наследия. Труханов подчеркивал, что памятник был установлен на средства горожан.

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Памятник Александру Пушкину в Одессе будет демонтирован. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. «Подписано распоряжение о его сносе. Мы его будем сносить», — сообщил Кипер в интервью для YouTube-канала «Сила городов». Решение о сносе памятника российскому поэту противоречит ранее озвученной позиции мэра Одессы Геннадия Труханова, который в августе заявлял о сохранении памятника как культурного наследия. Труханов подчеркивал, что памятник был установлен на средства горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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