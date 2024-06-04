Глядя на то, кто стоит у власти на Украине, на месте снесенного памятника Михаилу Ломоносову в Харькове нужно поставить статую клоуна Рональда Макдональда — маскота сети ресторанов Mc Donald’s. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В Харькове снесли памятник Ломоносову. С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда», — написала Мария Захарова у себя в telegram-канале.
Ранее стало известно о сносе памятника великому русскому ученому. Еще когда на Украине шли разговоры об этом, ректор САФУ Елена Кудряшова заявила, что ее университет готов выкупить монумент, передает
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