Захарова отреагировала на снос памятника Ломоносову в Харькове

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Мария Захарова. Сочи, захарова мария, топ
Мария Захарова заявила, что в Харькове стоит поставить памятник Рональду Макдональду Фото:

Глядя на то, кто стоит у власти на Украине, на месте снесенного памятника Михаилу Ломоносову в Харькове нужно поставить статую клоуна Рональда Макдональда — маскота сети ресторанов Mc Donald’s. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Харькове снесли памятник Ломоносову. С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда», — написала Мария Захарова у себя в telegram-канале.

Ранее стало известно о сносе памятника великому русскому ученому. Еще когда на Украине шли разговоры об этом, ректор САФУ Елена Кудряшова заявила, что ее университет готов выкупить монумент, передает MK.RU.

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Глядя на то, кто стоит у власти на Украине, на месте снесенного памятника Михаилу Ломоносову в Харькове нужно поставить статую клоуна Рональда Макдональда — маскота сети ресторанов Mc Donald’s. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В Харькове снесли памятник Ломоносову. С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда», — написала Мария Захарова у себя в telegram-канале. Ранее стало известно о сносе памятника великому русскому ученому. Еще когда на Украине шли разговоры об этом, ректор САФУ Елена Кудряшова заявила, что ее университет готов выкупить монумент, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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