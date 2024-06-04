Захарова отреагировала на снос памятника Ломоносову в Харькове

04 июня 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что в Харькове стоит поставить памятник Рональду Макдональду Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глядя на то, кто стоит у власти на Украине, на месте снесенного памятника Михаилу Ломоносову в Харькове нужно поставить статую клоуна Рональда Макдональда — маскота сети ресторанов Mc Donald’s. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В Харькове снесли памятник Ломоносову. С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда», — написала Мария Захарова у себя в telegram-канале. Ранее стало известно о сносе памятника великому русскому ученому. Еще когда на Украине шли разговоры об этом, ректор САФУ Елена Кудряшова заявила, что ее университет готов выкупить монумент, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глядя на то, кто стоит у власти на Украине, на месте снесенного памятника Михаилу Ломоносову в Харькове нужно поставить статую клоуна Рональда Макдональда — маскота сети ресторанов Mc Donald’s. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В Харькове снесли памятник Ломоносову. С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда», — написала Мария Захарова у себя в telegram-канале. Ранее стало известно о сносе памятника великому русскому ученому. Еще когда на Украине шли разговоры об этом, ректор САФУ Елена Кудряшова заявила, что ее университет готов выкупить монумент, передает MK.RU.