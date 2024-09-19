19 сентября 2024

Совет ЕС утвердил предложенный Урсулой фон дер Ляйен список еврокомиссаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
Теперь кандидатуры еврокомиссаров должен одобрить Европарламент Фото:

Совет ЕС утвердил список еврокомиссаров на ближайшие пять лет, предложенный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Сегодня совет по общему согласию с избранным президентом Еврокомиссии одобрил список лиц, которых она предлагает для назначения членами Еврокомиссии на срок до 31 октября 2029 года», — указано в заявлении ЕС. После одобрения Советом ЕС кандидатуры новых еврокомиссаров должны получить поддержку Европарламента. В случае утверждения, ожидается, что с 1 ноября новый состав Еврокомиссии приступит к исполнению своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен объявила о формировании нового состава комиссии, в котором 40% занимают женщины. В числе ключевых назначений — Тереза Рибера, Кая Каллас и Рафаэль Фитто.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совет ЕС утвердил список еврокомиссаров на ближайшие пять лет, предложенный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. «Сегодня совет по общему согласию с избранным президентом Еврокомиссии одобрил список лиц, которых она предлагает для назначения членами Еврокомиссии на срок до 31 октября 2029 года», — указано в заявлении ЕС. После одобрения Советом ЕС кандидатуры новых еврокомиссаров должны получить поддержку Европарламента. В случае утверждения, ожидается, что с 1 ноября новый состав Еврокомиссии приступит к исполнению своих обязанностей. Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен объявила о формировании нового состава комиссии, в котором 40% занимают женщины. В числе ключевых назначений — Тереза Рибера, Кая Каллас и Рафаэль Фитто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...