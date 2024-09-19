Совет ЕС утвердил предложенный Урсулой фон дер Ляйен список еврокомиссаров

20 сентября 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Теперь кандидатуры еврокомиссаров должен одобрить Европарламент Фото: Официальный сайт Европарламента Совет ЕС утвердил список еврокомиссаров на ближайшие пять лет, предложенный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. «Сегодня совет по общему согласию с избранным президентом Еврокомиссии одобрил список лиц, которых она предлагает для назначения членами Еврокомиссии на срок до 31 октября 2029 года», — указано в заявлении ЕС. После одобрения Советом ЕС кандидатуры новых еврокомиссаров должны получить поддержку Европарламента. В случае утверждения, ожидается, что с 1 ноября новый состав Еврокомиссии приступит к исполнению своих обязанностей. Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен объявила о формировании нового состава комиссии, в котором 40% занимают женщины. В числе ключевых назначений — Тереза Рибера, Кая Каллас и Рафаэль Фитто. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет ЕС утвердил список еврокомиссаров на ближайшие пять лет, предложенный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. «Сегодня совет по общему согласию с избранным президентом Еврокомиссии одобрил список лиц, которых она предлагает для назначения членами Еврокомиссии на срок до 31 октября 2029 года», — указано в заявлении ЕС. После одобрения Советом ЕС кандидатуры новых еврокомиссаров должны получить поддержку Европарламента. В случае утверждения, ожидается, что с 1 ноября новый состав Еврокомиссии приступит к исполнению своих обязанностей. Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен объявила о формировании нового состава комиссии, в котором 40% занимают женщины. В числе ключевых назначений — Тереза Рибера, Кая Каллас и Рафаэль Фитто.