Фон дер Ляйен собрала Еврокомиссию на 40% из женщин: кто войдет в новый состав

Урсула фон дер Ляйен опубликовала новый состав Европейской комиссии
© Служба новостей «URA.RU»
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Урсула фон дер Ляйен предложила новый состав Европейской комиссии
Урсула фон дер Ляйен предложила новый состав Европейской комиссии Фото:

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о формировании нового состава комиссии, в котором 40% занимают женщины. В числе ключевых назначений — Тереза Рибера, Кая Каллас и Рафаэль Фитто.

«Каждый член моей команды привнесет свой собственный опыт и взгляды на Европу», — написала фон дер Ляйен в соцсети X. Она отметила, что новую Еврокомиссию на 40% занимают женщины.

Испанка Тереза Рибера станет вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за вопросы конкуренции. Также она подтвердила назначение Каи Каллас на пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности и Рафаэля Фитто на позицию замглавы ЕК, ответственного за реформы.

В рамках обновления команды представлены и другие ключевые фигуры: Андрюс Кубилюс из Литвы получил предложение на пост еврокомиссара по обороне и космосу, Марта Кос будет отвечать за расширение ЕС и восстановление Украины, Магнус Бруннер из Австрии возглавит направление по миграции, а Дан Йоргенсен из Дании займется энергетическими вопросами.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о формировании нового состава комиссии, в котором 40% занимают женщины. В числе ключевых назначений — Тереза Рибера, Кая Каллас и Рафаэль Фитто. «Каждый член моей команды привнесет свой собственный опыт и взгляды на Европу», — написала фон дер Ляйен в соцсети X. Она отметила, что новую Еврокомиссию на 40% занимают женщины. Испанка Тереза Рибера станет вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за вопросы конкуренции. Также она подтвердила назначение Каи Каллас на пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности и Рафаэля Фитто на позицию замглавы ЕК, ответственного за реформы. В рамках обновления команды представлены и другие ключевые фигуры: Андрюс Кубилюс из Литвы получил предложение на пост еврокомиссара по обороне и космосу, Марта Кос будет отвечать за расширение ЕС и восстановление Украины, Магнус Бруннер из Австрии возглавит направление по миграции, а Дан Йоргенсен из Дании займется энергетическими вопросами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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