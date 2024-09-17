Фон дер Ляйен собрала Еврокомиссию на 40% из женщин: кто войдет в новый состав

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о формировании нового состава комиссии, в котором 40% занимают женщины. В числе ключевых назначений — Тереза Рибера, Кая Каллас и Рафаэль Фитто.
«Каждый член моей команды привнесет свой собственный опыт и взгляды на Европу», — написала фон дер Ляйен в соцсети X. Она отметила, что новую Еврокомиссию на 40% занимают женщины.
Испанка Тереза Рибера станет вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за вопросы конкуренции. Также она подтвердила назначение Каи Каллас на пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности и Рафаэля Фитто на позицию замглавы ЕК, ответственного за реформы.
В рамках обновления команды представлены и другие ключевые фигуры: Андрюс Кубилюс из Литвы получил предложение на пост еврокомиссара по обороне и космосу, Марта Кос будет отвечать за расширение ЕС и восстановление Украины, Магнус Бруннер из Австрии возглавит направление по миграции, а Дан Йоргенсен из Дании займется энергетическими вопросами.
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