Губернатор объяснил отключение электричества в Кирове

В Кирове произошло отключение электроэнергии из-за падения дерева на линию электропередач. Об этом заявил губернатор региона Александр Соколов, он опроверг взрывы в городе.
«На линию высокого напряжения упало большое дерево, произошла яркая вспышка и возгорание, но никаких взрывов не было», — сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем telegram-канале. Он опроверг взрывы в городе.
В результате инцидента без электроснабжения осталась южная часть Кирова, в частности, подстанция «Восточная» была обесточена. Местные жители и СМИ, включая портал «Свой Кировский», зафиксировали возгорание и сопутствующий звук, который мог быть воспринят как хлопок.
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