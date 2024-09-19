19 сентября 2024

Губернатор объяснил отключение электричества в Кирове

Губернатор Соколов: причиной отключения света в Кирове стало упавшее дерево
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной отключения света в нескольких районах Кирова стало падение крупного дерева на линию электропередач
Причиной отключения света в нескольких районах Кирова стало падение крупного дерева на линию электропередач Фото:

В Кирове произошло отключение электроэнергии из-за падения дерева на линию электропередач. Об этом заявил губернатор региона Александр Соколов, он опроверг взрывы в городе.

«На линию высокого напряжения упало большое дерево, произошла яркая вспышка и возгорание, но никаких взрывов не было», — сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем telegram-канале. Он опроверг взрывы в городе.

В результате инцидента без электроснабжения осталась южная часть Кирова, в частности, подстанция «Восточная» была обесточена. Местные жители и СМИ, включая портал «Свой Кировский», зафиксировали возгорание и сопутствующий звук, который мог быть воспринят как хлопок.

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В Кирове произошло отключение электроэнергии из-за падения дерева на линию электропередач. Об этом заявил губернатор региона Александр Соколов, он опроверг взрывы в городе. «На линию высокого напряжения упало большое дерево, произошла яркая вспышка и возгорание, но никаких взрывов не было», — сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем telegram-канале. Он опроверг взрывы в городе. В результате инцидента без электроснабжения осталась южная часть Кирова, в частности, подстанция «Восточная» была обесточена. Местные жители и СМИ, включая портал «Свой Кировский», зафиксировали возгорание и сопутствующий звук, который мог быть воспринят как хлопок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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