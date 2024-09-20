Заготовки на зиму: вкусные и простые рецепты в домашних условиях

Заготовки из баклажанов, перцев и кабачков разнообразят рацион зимой
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13.10.22. Новый шеф-повар Paparazzi и его творения. Екатеринбург. Екатеринбург, овощи, баклажан, помидор, томат
Домашние заготовки получаются питательными и невероятно вкусными Фото:

Начало осени — время заготовок на зиму. Эти аппетитные угощения можно подавать самостоятельно или как дополнение к горячим блюдам. Для их приготовления используйте проверенные кулинарные секреты. Топ-3 лучших рецептов из баклажанов, помидоров, кабачков и болгарского перца — в материале URA.RU.

Закуска из баклажанов и помидоров на зиму

Эта закуска из баклажанов и помидоров станет ярким дополнением к зимнему столу. Процесс приготовления прост. Начните с того, что тщательно промойте баклажаны, затем нарежьте их кубиками. Посыпьте солью, перемешайте и оставьте на полчаса для удаления горечи, а затем промойте. Помидоры тоже нужно промыть, удалить плодоножки и нарезать кубиками. Чеснок очистите и измельчите, а перец чили порежьте.

В глубокую сковороду налейте немного оливкового масла, выложите баклажаны и оставьте их тушиться под крышкой на 15 минут, помешивая. Затем добавьте нарезанные помидоры, перемешайте и готовьте еще 10 минут. Посолите, подсластите, добавьте уксус, чеснок, чили — перемешайте и оставьте на пять минут.

В еще горячем виде разливайте по стерилизованным банкам, прикройте крышками и оставьте на 10 минут. Затем стерилизуйте банки в воде на протяжении 10 минут. Закупорьте и дайте им остыть. Закуска готова для хранения в прохладном месте.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — один килограмм;
  • Помидоры — четыре штуки;
  • Чеснок — пять зубчиков;
  • Перец чили — две штуки;
  • Соль — одна чайная ложка;
  • Сахар-песок — две столовой ложки;
  • Уксус столовый 9% — две столовой ложки;
  • Масло оливковое — по вкусу.

Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург
Без чеснока не обходится ни одна зимняя заготовка
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Лечо из болгарского перца

Лечо из сладкого перца станет не только вкусным, но и красивым блюдом. Начните с промывки перцев, от которых нужно удалить плодоножки и семена, нарежьте их соломкой. Подготовьте помидоры любым удобным способом. Репчатый лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Протрите помидорную массу через сито, затем соедините ее в кастрюле с солью, сахаром, растительным маслом и томатной пастой. Доведите до кипения. Опустите в кипящую массу лук и тушите около семи минут, затем добавьте морковь и готовьте еще полчаса.

Влейте уксус и выкладывайте сюда болгарские перцы, тушите еще 20 минут. Разлейте горячее лечо по банкам, закатайте крышки и укутайте до остывания. Лечо готово к хранению.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский — два килограмма;
  • Морковь — 600 грамм;
  • Лук репчатый — 600 грамм;
  • Помидоры — 1,7 килограмма
  • Масло растительное — 100 миллиграмм
  • Уксус 9% — 90 миллиграмм
  • Соль — две столовой ложки;
  • Сахар — 200 грамм;
  • Паста томатная — три столовой ложки.
    Торговый центр. Курган
    Лечо из перца — самая простая в приготовлении овощная закуска
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    Аджика из кабачков на зиму

Кабачковая аджика порадует зимой своим ярким вкусом и неповторимым ароматом. Этот соус станет идеальным дополнением к горячим мясным и рыбным блюдам. Для приготовления нарежьте все овощи, используйте для измельчения мясорубку или блендер. Болгарский перец, помидоры, морковь нарежьте, добавив к ним кабачки и чили-перец. Все ингредиенты необходимо превратить в пюре, добавив соль, сахар и растительное масло. Влейте кетчуп чили, прокипятите и томите на медленном огне около часа, помешивая. Добавьте уксус и измельченный чеснок, тушите еще 15 минут.

Горячую аджику разлейте по стерилизованным банкам, закройте и переверните вверх дном, оставив до полного остывания. Готовую аджику можно отправлять на хранение.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 700 грамм;
  • Помидоры — 100 грамм;
  • Перец болгарский — 150 грамм;
  • Морковь — 150 грамм;
  • Чеснок — пять зубчиков;
  • Кетчуп чили — три столовые ложки;
  • Перец чили — половину перчика;
  • Масло растительное — 50 миллиграмм;
  • Уксус 9% — 25 миллиграмм;
  • Соль — 2/3 столовой ложки;
  • Сахар — 1,5 столовой ложки.
    Блюда нового меню ресторана «Куршавель». Екатеринбург
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Начало осени — время заготовок на зиму. Эти аппетитные угощения можно подавать самостоятельно или как дополнение к горячим блюдам. Для их приготовления используйте проверенные кулинарные секреты. Топ-3 лучших рецептов из баклажанов, помидоров, кабачков и болгарского перца — в материале URA.RU. Эта закуска из баклажанов и помидоров станет ярким дополнением к зимнему столу. Процесс приготовления прост. Начните с того, что тщательно промойте баклажаны, затем нарежьте их кубиками. Посыпьте солью, перемешайте и оставьте на полчаса для удаления горечи, а затем промойте. Помидоры тоже нужно промыть, удалить плодоножки и нарезать кубиками. Чеснок очистите и измельчите, а перец чили порежьте. В глубокую сковороду налейте немного оливкового масла, выложите баклажаны и оставьте их тушиться под крышкой на 15 минут, помешивая. Затем добавьте нарезанные помидоры, перемешайте и готовьте еще 10 минут. Посолите, подсластите, добавьте уксус, чеснок, чили — перемешайте и оставьте на пять минут. В еще горячем виде разливайте по стерилизованным банкам, прикройте крышками и оставьте на 10 минут. Затем стерилизуйте банки в воде на протяжении 10 минут. Закупорьте и дайте им остыть. Закуска готова для хранения в прохладном месте. Ингредиенты: Лечо из сладкого перца станет не только вкусным, но и красивым блюдом. Начните с промывки перцев, от которых нужно удалить плодоножки и семена, нарежьте их соломкой. Подготовьте помидоры любым удобным способом. Репчатый лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Протрите помидорную массу через сито, затем соедините ее в кастрюле с солью, сахаром, растительным маслом и томатной пастой. Доведите до кипения. Опустите в кипящую массу лук и тушите около семи минут, затем добавьте морковь и готовьте еще полчаса. Влейте уксус и выкладывайте сюда болгарские перцы, тушите еще 20 минут. Разлейте горячее лечо по банкам, закатайте крышки и укутайте до остывания. Лечо готово к хранению. Ингредиенты: Кабачковая аджика порадует зимой своим ярким вкусом и неповторимым ароматом. Этот соус станет идеальным дополнением к горячим мясным и рыбным блюдам. Для приготовления нарежьте все овощи, используйте для измельчения мясорубку или блендер. Болгарский перец, помидоры, морковь нарежьте, добавив к ним кабачки и чили-перец. Все ингредиенты необходимо превратить в пюре, добавив соль, сахар и растительное масло. Влейте кетчуп чили, прокипятите и томите на медленном огне около часа, помешивая. Добавьте уксус и измельченный чеснок, тушите еще 15 минут. Горячую аджику разлейте по стерилизованным банкам, закройте и переверните вверх дном, оставив до полного остывания. Готовую аджику можно отправлять на хранение. Ингредиенты:
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