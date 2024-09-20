Украинский пленный рассказал о расправах над мобилизованными из тюрем

РИАН: украинский пленный рассказал, что мобилизованных из тюрем в ВСУ били

20 сентября 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

Украинским заключенным добавляли срок, чтобы вынудить идти на передовую Фото: U.S. Army / Pvt. Joanna Gaona Gomez новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнопленный, мобилизованный в Вооруженные силы Украины из мест лишения свободы, рассказал о жестоком обращении. Об этом сообщает РИА Новости. «С нами, заключенными, общались паршиво… Иногда били, такое случалось», — рассказал военнопленный РИА Новости. Он также выразил мнение, что его жизнь для командования не имела значения. По словам военнопленного, их «кидали на мясо, главное было списать». По его словам, украинским заключенным добавляли срок, чтобы вынудить идти воевать. Ранее сообщалось о жестоком обращении военных ВСУ к пленным российским солдатам. В частности, украинский боец Александр Гусак рассказал, как по приказу застрелил военных РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнопленный, мобилизованный в Вооруженные силы Украины из мест лишения свободы, рассказал о жестоком обращении. Об этом сообщает РИА Новости. «С нами, заключенными, общались паршиво… Иногда били, такое случалось», — рассказал военнопленный РИА Новости. Он также выразил мнение, что его жизнь для командования не имела значения. По словам военнопленного, их «кидали на мясо, главное было списать». По его словам, украинским заключенным добавляли срок, чтобы вынудить идти воевать. Ранее сообщалось о жестоком обращении военных ВСУ к пленным российским солдатам. В частности, украинский боец Александр Гусак рассказал, как по приказу застрелил военных РФ.