Российские военные уничтожили склады с дронами ВСУ на берегу Днепра

ВС РФ уничтожили два склада ВСУ на правом берегу Днепра. В одном из складов находились боеприпасы, в другом — FPV-дроны, заявили в Минобороны РФ.
«На правом берегу реки [Днепра], в одном из населенных пунктов, занятых подразделениями ВСУ, были обнаружены два склада. Один из них — склад боеприпасов, куда боеприпасы завозились на гражданских автомобилях, а другой — склад БПЛА, в котором ВСУ накапливали запасы FPV-дронов», — передали в ТАСС сообщение Минобороны РФ. По данным министерства, расчет «Гиацинта-Б» с помощью артудара уничтожил оба склада.
Ранее расчеты этих орудий ударили по скоплениям личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, таким образом не позволив украинской армии собрать силы для последующего форсирования водной преграды. Об этом сообщает MK.RU.
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