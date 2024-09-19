19 сентября 2024

В новостройке Сургута оборвался лифт с семьей с маленьким ребенком в кабине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирам пришлось самостоятельно эвакуироваться из кабины между этажами
Пассажирам пришлось самостоятельно эвакуироваться из кабины между этажами Фото:

В новостройке Сургута лифт семьей с маленьким ребенком оборвался и полетел вниз. Супругам с ребенком пришлось выбираться из кабины между этажами, когда конструкция остановилась.

«В одной новостройке Сургута семейная пара с маленьким ребенком попала в сцену из фильма ужасов. Лифт заглючил и пролетел несколько этажей, а выходить пришлось между этажами», — передает сообщество в соцсети «Вконтакте» «Местоположение ДПС Сургут».

URA.RU направило запрос в прокуратуру ХМАО. Ответ ожидается.

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В новостройке Сургута лифт семьей с маленьким ребенком оборвался и полетел вниз. Супругам с ребенком пришлось выбираться из кабины между этажами, когда конструкция остановилась. «В одной новостройке Сургута семейная пара с маленьким ребенком попала в сцену из фильма ужасов. Лифт заглючил и пролетел несколько этажей, а выходить пришлось между этажами», — передает сообщество в соцсети «Вконтакте» «Местоположение ДПС Сургут». URA.RU направило запрос в прокуратуру ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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