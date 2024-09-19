Пассажирам пришлось самостоятельно эвакуироваться из кабины между этажами
В новостройке Сургута лифт семьей с маленьким ребенком оборвался и полетел вниз. Супругам с ребенком пришлось выбираться из кабины между этажами, когда конструкция остановилась.
«В одной новостройке Сургута семейная пара с маленьким ребенком попала в сцену из фильма ужасов. Лифт заглючил и пролетел несколько этажей, а выходить пришлось между этажами», — передает сообщество в соцсети «Вконтакте» «Местоположение ДПС Сургут».
URA.RU направило запрос в прокуратуру ХМАО. Ответ ожидается.
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