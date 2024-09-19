19 сентября 2024

Резко перестала дышать: школьница прилетела в Екатеринбург на свадьбу и загадочно умерла

Школьница прилетела в Екатеринбург на свадьбу и отравилась неизвестным веществом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Расследованием смерти ребенка занимается следственный комитет Фото:

Девочка, прилетевшая из Кемерово к бабушке в Екатеринбург на свадьбу близких родственников, умерла от отравления неизвестным веществом. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник.

«Вскрытие показало, что у школьницы был ожог желудка. В квартире изъяты бутылка уксуса, бутылка со средством для мытья полов и еще бутылка с прозрачной жидкостью. Они будут отправлены на экспертизу, которая прояснит, чем именно отравилась девочка», — объяснил собеседник агентства.

12-летняя школьница прилетела из Кемерово к бабушке в конце августа на свадьбу близких родственников. 18 сентября, когда семья легла спать, пожилая женщина заметила, что внучка сильно храпела во сне, а потом резко перестала дышать. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть ребенка. СМИ предварительной причиной смерти подростка называли инсульт. В пресс-службе свердловского СКР не стали комментировать происшествие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девочка, прилетевшая из Кемерово к бабушке в Екатеринбург на свадьбу близких родственников, умерла от отравления неизвестным веществом. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник. «Вскрытие показало, что у школьницы был ожог желудка. В квартире изъяты бутылка уксуса, бутылка со средством для мытья полов и еще бутылка с прозрачной жидкостью. Они будут отправлены на экспертизу, которая прояснит, чем именно отравилась девочка», — объяснил собеседник агентства. 12-летняя школьница прилетела из Кемерово к бабушке в конце августа на свадьбу близких родственников. 18 сентября, когда семья легла спать, пожилая женщина заметила, что внучка сильно храпела во сне, а потом резко перестала дышать. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть ребенка. СМИ предварительной причиной смерти подростка называли инсульт. В пресс-службе свердловского СКР не стали комментировать происшествие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...